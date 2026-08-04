Esquel será sede de un curso de posgrado sobre análisis de la vegetación y comportamiento del fuego



Se trata de una capacitación que se desarrollará del 13 al 19 de septiembre en el Parque Científico-Tecnológico del CIEFAP y estará destinada a doctorandos, profesionales, brigadistas y bomberos vinculados a la gestión de incendios de vegetación.



Organizado por el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP), la ciudad de Esquel será sede del 13 al 19 de septiembre del curso de posgrado «Análisis de la vegetación y muestreo de combustibles vegetales» y «Comportamiento del fuego», en el marco del Doctorado en Ecología y Gestión de Fuegos de Vegetación.



La propuesta académica tendrá lugar en el Parque Científico-Tecnológico del CIEFAP y busca brindar conocimientos teóricos y prácticos para evaluar la biomasa combustible en distintos ambientes, comprender su clasificación de acuerdo con estándares internacionales y predecir el comportamiento del fuego en diferentes escenarios, tanto para el combate de incendios como para el uso del fuego como herramienta de manejo.



Durante el curso se abordarán metodologías tradicionales para la evaluación de combustibles vegetales y tecnologías de última generación, como sistemas LiDAR, sensores remotos, Sistemas de Información Geográfica (SIG) y modelos de inteligencia artificial multisensor para la estimación de biomasa, aplicados a casos reales de bosques andinos y pastizales del ecotono bosque-estepa.



El equipo docente estará integrado por los doctor Héctor del Valle, el ingeniero Diego Mohr Bell, la ingeniera forestal María Marcela Godoy, y la licenciada María del Carmen Dentoni, entre otros, bajo la coordinación del doctor Guillermo Defossé, referentes con amplia trayectoria en investigación sobre ecología del fuego, combustibles vegetales y manejo de incendios.



El curso está dirigido a graduados de carreras como Biología, Ingeniería Forestal, Agronomía, Meteorología y disciplinas afines que se encuentren cursando o proyecten realizar estudios de maestría o doctorado. Asimismo, contará con un cupo destinado a brigadistas y bomberos que intervienen en incendios rurales y de interfase urbano-rural.

Modalidad, carga horaria y cupos



La modalidad será presencial, con una carga horaria de 80 horas cátedra, que incluirá clases teóricas, actividades prácticas, una salida de campo obligatoria y la elaboración de un examen e informe final para los participantes del doctorado. El cupo será limitado a entre 20 y 25 estudiantes, con el objetivo de garantizar un seguimiento personalizado durante toda la capacitación.



Las personas interesadas podrán realizar consultas e inscribirse a través de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco Sede Esquel o mediante los correos electrónicos fiealumnos@unp.edu.ar, mmgodoy@ciefap.org.ar y gedefotur@gmail.com



