Esquel: Puratich repasó medidas preventivas con el Centro de Operaciones de Emergencia

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, analizó las medidas preventivas para evitar la propagación del Coronavirus junto al intendente de Esquel, Sergio Ongarato, y representantes del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM).

El titular de la cartera sanitaria estuvo acompañado por la responsable de Planificación y Capacitación, Jimena Marcos, el director del Área Programática Esquel, Cristian Matellicani, y el responsable zonal del Departamento de Programa, Emiliano Biondo.

Puratich habló sobre la situación epidemiológica y afirmó que Chubut está “en una etapa de contención”, recordando que a la fecha hay un caso confirmado de COVID-19 y cuatro sospechosos (tres con nexo epidemiológico y una insuficiencia respiratoria aguda grave).

Destacó que, tal lo expresado en el último reporte, el jueves se ha reportado un nuevo caso confirmado fuera de la provincia. Se trata de un ciudadano chubutense que se encontraba en Buenos Aires desde el regreso de un viaje al exterior.

Precisó que al momento un total de 57 pacientes fueron estudiados y descartados para COVID-19. “Hay 782 viajeros cumpliendo el aislamiento preventivo y terminaron esa modalidad 2.914 personas”, señaló el funcionario.

Consultado por la prensa local, el ministro de Salud comunicó que “los nexos epidemiológicos de la localidad de Sarmiento tenidos en cuenta en base al viaje realizado por el paciente contagiado fueron informados como negativos”.

“Hay que mantener la tranquilidad. Lo que buscamos con la estrategia sanitaria es que si aparece un caso positivo sea dentro del contexto de las personas determinadas que cumplen con el aislamiento obligatorio. Ese objetivo lo llevamos adelante”, expresó.

Organización

Planteó que a la hora de pensar el ingreso a la provincia de chubutenses que están en otras jurisdicciones “tenemos que ser lo más organizado posible. Sabemos que es importante para ellos regresar pero lo pretendemos concretar de forma ordenada y prolija”.

Sostuvo que la intención principal es “no someter a un riesgo al resto de la sociedad” y entendió que “hay ansiedad por volver. Todos lo vivimos de alguna manera. Tenemos que pensar en lo colectivo y no en lo individual”.

Afirmó que este ingreso de ciudadanos chubutenses “será ordenado, con el control sanitario correspondiente en el lugar de origen del viaje, previo a establecer las condiciones del recorrido, cómo serán recibidos y el sitio donde cumplirán la cuarentena”.

“Por eso pido no aventurarse y generar viajes sin antes consensuarlo con el Gobierno de la Provincia. El trabajo realizado hasta el momento nos llevó a tener durante más de 30 días ningún caso positivo. La estrategia diseñada es la correcta”, enfatizó.

Tapabocas

Explicó que Chubut no tiene circulación viral y así no es obligatorio el uso de los tapabocas. “La utilización es una recomendación más que no deja excluida a ninguna otra como la limpieza de manos, ventilar superficies y medidas de higiene general”.

Reafirmó que la cuarentena se mantiene en las mismas condiciones. “La falsa sensación de protección que da el tapaboca nos llevó a ver que muchas personas han creído que usando este sistema pueden llevar a cabo actividades que no están permitidas”, agregó.

Preservar la vida

Por último, aseveró en esta conferencia de prensa celebrada en la localidad cordillerana que en el Ministerio “tenemos una visión humanística” y remarcó asimismo que “debemos preservar la vida ante otra cosa. A eso nos estamos dedicando”.

“Cualquier actividad que se vaya administrando para poder empezar a hacerla será solamente bajo estrictas condiciones de salubridad e higiene para evitar el contagio. Que quede claro: la cuarentena sigue vigente”, resaltó.

Por su parte, el intendente municipal, Sergio Ongarato, quiso agradecer al ministro Puratich “por estar en la ciudad de Esquel y ver la realidad de la zona tanto en lo sanitario como en otras cuestiones”.