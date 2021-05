Esquel: Ongarato radicó denuncia por entorpecimiento del normal funcionamiento de la Administración Pública

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, acompañado por la asesora legal de la municipalidad, presentó una denuncia en la Fiscalía por presunto entorpecimiento del normal funcionamiento de la Administración Pública Municipal y violación del art. 205 del Código Penal.

El documento presentado indica que el hecho dio comienzo el jueves 6 de mayo, cerca del mediodía, cuando un grupo de personas que decían ser integrantes de la Asamblea del “No a la Mina” ingresaron a la Mesa de Entradas, a los gritos, con cánticos y bombos, manifestando que se quedarían en el lugar para visibilizar el rechazo por parte de la Legislatura Provincial del tratamiento del proyecto de iniciativa popular respecto a la actividad minera en la Provincia. Al escuchar la manifestación dentro del edificio municipal el Intendente se acercó a dialogar con los denunciados solicitándoles que se retiren y advirtiéndoles que no estaban cumpliendo con los protocolos sanitarios dictados en el marco de la Pandemia por Covid 19. Según continúa la denuncia, pese a la advertencia permanecieron en el lugar desde ese día a la fecha, pernoctando allí. Este accionar impide el normal funcionamiento de las áreas municipales, toda vez que allí se nuclea información sensible que se utiliza a su vez para el desarrollo de las actividades en otras dependencias municipales, como por ejemplo: carga del boletín oficial, digitalización de las Resoluciones Municipales, recepción de documentación de los vecinos y recepción de notificaciones judiciales, entre otras cosas. Respecto a las Resoluciones de pago, indicó Ongarato, deben ser cargadas en “Documentación” (que funciona en Mesa de Entradas) para su posterior pago por parte de la Secretaría de Hacienda, siendo este uno de los mayores inconvenientes que se presentan a la fecha con motivo de esta ocupación. Indicó además que este lunes se debían abonar aproximadamente 40 subsidios a desocupados de la construcción y no se podrán gestionar así como también pagos a proveedores y otras ayudas sociales.

En el último párrafo, el intendente sostiene que el normal funcionamiento denunciado se ve afectado en razón de que no se pueden realizar las limpiezas y desinfecciones correspondientes para garantizar las medidas de bio seguridad al personal Municipal así como también de todos los vecinos que ingresan a dicho sector. Lo cual resulta de suma gravedad ante el pedido de las autoridades sanitarias de extremar las medidas de prevención y cuidado en relación al virus teniendo en cuenta el nivel de ocupación de las camas del Hospital Zonal de Esquel.

Finaliza la denuncia indicando la predisposición a resolver el conflicto mediante conciliación.