Esquel: La cámara revisa una sentencia condenatoria por abuso sexual simple

Un hombre fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual simple en perjuicio de una joven con retraso madurativo por dos situaciones en las que habría realizado tocamientos con connotación sexual. Este lunes se realizó una audiencia ante la Cámara Penal, en la que el abogado particular Daniel Sandoval planteó sus cuestionamientos a lo resuelto por el juez Martín O’Connor luego del juicio. La Fiscal María Bottini defendió la sentencia pidiendo al tribunal que la confirme.

“Luego de haber leído con detenimiento la sentencia puesta en crisis, no cabe más que concluir, que dicha pieza está debidamente fundada y consecuentemente no es arbitraria”, sostuvo la fiscal al contrarrestar los argumentos de la defensa. Sandoval planteó que el juez no dio clara cuenta en su sentencia de cómo y cuándo ocurrieron los hechos, faltaron precisiones y que se apartó de los hechos probados.

“El Dr. O´Connor, se ha explayado con claridad al valorar cada una de las circunstancias que hacen tanto a la responsabilidad penal del imputado como a la individualización judicial de la pena, arribando a conclusiones de manera lógica, y fundamentalmente, de acuerdo a lo percibido, a mi ver, correctamente, de lo sucedido en la audiencia de debate”, indicó Bottini, añadiendo que la defensa no comparte las conclusiones del juez pero esto no implica que el fallo sea arbitrario.

El 15 de julio se conocerá la sentencia de la Cámara Penal, integrada por Hernán Dal Verme, Carina Estefanía y Guillermo Alberto Muller.