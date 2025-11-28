Epuyen: hallan una granada de mano en la playa del Lago

El hallazgo se produjo hoy alrededor de las 09:30 horas en la playa escondida, en Puerto Bonito Epuyen , por un grupo de buzos aficionados.

Alertadas las autoridades se activo protocolo de actuación dándose intervención al fiscal de turno Dr Cristian Cayun. Se convocó la presencia de personal de la División explosivos de Esquel a. Cargo del sub Crio. Pacheco Nestor Fabian, quienes procedieron identificar el artefacto estableciendo que se trataba una granada de mano *FM- K2*, procediendo posteriormente a desactivar sus sistema de iniciación, a la voladura y destrucción del mismo, quedando el cuerpo separado con su carga explosiva en el interior en óptimas condiciones. Posteriormente procedieron a levantar y secuestrar el artefacto para enviarlo a la base de la División de Trelew para su disposición final. Se deja constancia que a la doce horas se reabre el parque puerto bonito al publico.

El hecho fue confirmado por el Sub Crio Troncoso Marcos Jefe Cria Dtto Epuyen.