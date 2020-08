Epuyén: El Ministerio Publico Fiscal desestimó dos denuncias , una sobre intendente Reato y otra a Carla Olivet

El intendente Antonio Reato de Epuyén, informó que el Ministerio Publico Fiscal desestimó y archivó dos causas penales en investigación realizadas por un grupo de vecinos, sobre la figura de Carla Olivet funcionaria municipal y el propio mandatario entorno a la venta de vehículos municipales en desuso. El MPF entendió quede la investigación preliminar no encuentra delito alguno que amerite dar curso judicial a dichas denuncias.

En diálogo con Noticias de la Comarca, Reato al respecto confirmó que el día de “ayer se me informó la desestimación por parte del Ministerio Publico Fiscal de las dos causas, por entender que no hay delito. Es una lástima que los que hacen denuncian no vengan y charlen un ratito así se enteran antes y se ahorran todo el trámite de hace la denuncia” dijo el mandatario municipal.

Olivet, según se explicó , antes de que vecinos denuncien la presunta irregularidad, ya había iniciado los trámites para devolver los fondos que la provincia le abonó de forma retroactiva al 10 de diciembre, tras la publicación oficial el mes de marzo 2020 de la resolución de nombramiento en provincia dentro del gabinete de la secretaria de ciencia , tecnología, innovación productiva y cultura, como referente de cultura en la cordillera, entendiendo que el cobro de haberes percibido no correspondían en primer lugar por no haber cumplido funciones en dicho cargo durante los meses abonados, ya que se desempeñaba en el municipio como secretaria de cultura, y por la incompatibilidad de doble nombramiento, establecida por el artículo 67 de la constitución provincial y la ley de ética pública.



Otra denuncia desestimada por la justicia

Así mismo el intendente de Epuyén, informó que el Ministerio Publico Fiscal desestimó denuncia presentada sobre su persona por presunta venta irregular de vehículos oficiales, por considerar que no hubo comisión de delito entorno a acción realizada por el mandatario, en el marco de la negociación que tuvo como finalidad adquirir una unidad móvil en condiciones óptimas de funcionamiento para ser incorporada a la flota municipal.