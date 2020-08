Epuyén celebra sus 112 años de vida institucional

El martes 1 de septiembre, la localidad de Epuyén festeja su 112º aniversario , día en que dejará inaugurado el parador de ómnibus, convirtiéndose así en la primer localidad de la Comarca Andina con una terminal propia , jerarquizando de esta forma no solo la actividad turística, sino también la ampliación de servicios a la comunidad. El corte de cinta simbólico llega cargado de esperanza apostando a que pronto llegue el día de apertura de dicho espacio con el arribo a la estación de los primeros micros con pasajeros.

El intendente Antonio Reato, en diálogo con Noticias de la Comarca, anuncio dicha inauguración y adelantó que en el marco de una ceremonia que se realizará bajo el cumplimiento de protocolo preventivo vigente, se procederá también junto a autoridades provincial a firmar importantes convenios.

Este rincón Comarcal, el próximo martes festeja su aniversario institucional junto a la escuela Nº 89 , ex escuela Nº 30, icono fundacional allá por el año 1908 ; el mismo día cumplen años el cuartel de bomberos voluntarios, el centro de formación profesional Nº 656 , el jardín maternal y la estación de servicios.

Este nuevo aniversario si bien llega en el marco de la pandemia, las autoridades municipales, hoy con Antonio Reato en la intendencia, han decidido no dejar pasar por alto una fecha tan significativa y cara a los sentimientos de la comunidad, cumpliendo con los protocolos que la situación demanda, se procederá al corte simbólico de cinta dejando inaugurado el edificio del parador de ómnibus, con la particularidad de no poder hacerlo con el arribo de micros, pero sí con la esperanza de que pronto se pueda habilitar la actividad, y con ello empezar a motorizar el sector turístico local.

La ceremonia dará inicio a las 12 horas, dando cumplimiento con todos los recaudos sanitarios y preventivos, es por ello que las instituciones que también cumplen años ese día, están invitadas a estar presentas designando una sola persona que los represente. El acto se desarrollará al aire libre.

Para ese día se espera el arribo de funcionarios provinciales, que acompañaran esperada inauguración, sumándose a la ceremonia la firma de convenios de obra, ente ellos la denominada ” paseo de los cóndores “, que consiste en la construcción de un amplio boulevard , que une el sector conocido como vialidad nacional con el puente de los vecinos , conformándose así un circuito turístico productivo, que permitirá a vecinos y visitantes llegar a la feria de productores, al molino harinero , a la fábrica de fideos y sala de extracción de miel , apuntando además a poner en valor la costa del río .

Por otra parte en materia de jerarquización de las distintas áreas de desarrollo local, desde hace un tiempo el intendente puso en funciones al frente del área de la producción a Darío Saavedra, abocado a fortalecimiento y trabajar en forma conjunta con el sector privado y el estado, haciendo las veces que fuese necesario de nexo con organismos provinciales y nacionales.

Reato además remarcó que existen varios proyectos en gestión presentados en el marco del programa Argentina Hace, entre ellos la ampliación de red de cloacas que prevé una inversión de 13 millones de pesos y una obra de pavimento.

Así mismo informó que se encuentran en etapa de finalización la construcción de tres viviendas, y con pronto inicio dos cuya inversión se canaliza a través del IPV y 4 sociales gestionadas a través del ministerio de infraestructura, en ese sentido Reato hizo hincapié en la importancia de mantener activa la obra pública ya que la misma es generadora de mano de obra local.