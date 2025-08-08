Entrega de kits de semillas a pequeños productores de El Hoyo

La Municipalidad de El Hoyo entregó kits de semillas hortícolas a pequeños productores de la localidad, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Trabajo del Chubut.

Cada kit, compuesto por 12 sobres, incluyó semillas de Pimiento Morrón (California Wonder), Tomate Redondo (ACE 55), Pepino (Poinset), Cilantro (American Long Standing), Acelga (Ampuise), Zanahoria (Monanta), Choclo (Kopa F1), Lechuga (Brisa), Arveja (Utrillo), Chaucha (Lago Azul Enano), Zapallito (Ritmo) y Haba (Super Agua Dulce).

Las semillas fueron provistas por la Chacra La Tranquerita de Rincón de Lobos, inscripta en el Registro Nacional de Cultivares y con identificación en el Registro de Comercio y Fiscalización de Semillas regulado por el Instituto Nacional de Semillas (INASE), dependiente de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), lo que la habilita como identificadora de semillas.

La entrega contó con la presencia del Secretario de Trabajo provincial Nicolás Zárate quién manifestó: «es importante apoyar al pequeño y mediano productor a partir de un programa provincial que incluya asistencia técnica, insumos y equipamiento», expresó el funcionario provincial.

A su vez, el intendente local, César Salamín aseveró que «ante tanto recorte del gobierno nacional, seguimos asistiendo a los hoyenses en materia de producción», aseguró el mandatario.

De esta manera se continúa trabajando con el sector productivo para fomentar el autoabastecimiento local.