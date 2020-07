Encuentro virtual entre Chubut deportes y referentes deportivos de la cordillera

Por primera vez el Ente deportivo provincial lleva adelante esta modalidad de reunión, con el objetivo de mantener un contacto fluido, aunar criterios de trabajo y proyectar el futuro en conjunto.

Este miércoles por la mañana, el presidente de Chubut Deportes Gustavo Hernández, encabezó el primer encuentro virtual con referentes del deporte de la cordillera. Estuvo acompañado por el Gerente General Brian Oggero y el Gerente Deportivo Marcelo Richotti.

Tomaron parte de la charla, los responsables del deporte de Esquel (Mariela Sánchez), Gobernador Costa (Jonathan Zúñiga), Rio Pico (Basilio Curiche) Lago Puelo (Matías Ghersi), Corcovado (Silvina Barrera), Tecka (Liliana Quinteros), Cholila (Patricio Rodríguez), José de San Martín (Yanina Vargas), Trevelin (Carlos Saiz), El Hoyo (Mariela Gusso) y Epuyén (Hugo Franco).

“Trabajar en conjunto”

Hernández, en primer término agradeció la participación e indicó que pidió organizar esta reunión “para empezar a trabajar en conjunto mediante este sistema virtual. En principio escucharlos, ver como esta cada uno y explicar cómo estamos nosotros”, a lo que agregó: “queremos estar al tanto de cómo están las actividades en cada localidad y cuáles son sus necesidades”.

Más adelante y teniendo en cuenta que no todas las localidades atraviesan la misma situación, deslizó que “la idea es tener un panorama, con diferentes planes, de acuerdo a cada zona. Quizás no podamos hacer unos juegos uniformes debido a que cada localidad vive diferentes situaciones, por eso debemos desarrollar diferentes tipos de planes. Hoy tenemos dos proyectos, los Juegos Comunales y los Juegos Chubutenses, pero dependemos de como siga avanzando la pandemia para ver si lo podemos desarrollar”.

En el cierre, remarcó que “estamos laburando a morir con ustedes y estamos a disposición para lo que sea, pero también necesitamos su colaboración. Es clave organizar los clubes, para que el deporte esté en movimiento y no haya chicos en la calle. Vamos a mantener un contacto permanente, estaremos a disposición los días y las horas que hagan falta, pero el compromiso debe ser mutuo”.

“Colaboren con los clubes”

Por su parte, Brian Oggero, pidió a los referentes deportivos que “colaboren con los clubes en lo que implica la gestión para la incorporación al programa de Clubes Argentinos, para que reciban los aportes que correspondan para poder desarrollarse. Es indispensable que tengan en condiciones los datos de cuenta bancaria y su personería jurídica”.

Por el lado de los responsables deportivos, hubo coincidencia en la intención de comenzar a mantener un contacto fluido mediante esta plataforma y poder coordinar acciones en conjunto.

Luego, cada uno describió la actualidad que marca la pandemia en su localidad, las actividades que ya se están desarrollando, cuales no y los pasos a seguir. En este sentido, se habló de la presentación de protocolos para el inicio de actividades, siempre de acuerdo a lo que vayan indicando los Decretos tanto provinciales, como nacionales.

El de este miércoles, fue el primero de una serie de encuentros ya proyectados, que incluirá a los directores y secretarios del deporte de todo el territorio chubutense.

Para el próximo viernes 3 de julio está prevista la segunda charla, con referentes de la Comarca Senguer-San Jorge, mientras que el lunes 6, será el turno de la Comarca del VIRCH.