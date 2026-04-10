En tiempo récord, la Provincia avanza con 52 viviendas para damnificados del Cerro Hermitte y proyecta una segunda etapa

El titular del Ejecutivo recorrió la zona en la que se edifican actualmente las unidades que luego serán adjudicadas a los vecinos damnificados, en el marco de la Emergencia Geológica. Torres destacó que las viviendas «estarán disponibles para ser ocupadas antes del invierno», resaltando además el trabajo coordinado entre las distintas áreas para llevar a cabo la construcción en tiempo récord, a partir de una inversión provincial de más de $4.200 millones. Por otra parte, anunció que los fondos obtenidos del próximo remate de bienes decomisados en causas de corrupción, serán destinados a la edificación de más casas en la zona. «Vamos a ampliar la cantidad de lotes que están disponibles en este lugar», aseguró.

En el marco del acompañamiento de la Provincia a las familias de Comodoro Rivadavia afectadas por el derrumbe del Cerro Hermitte, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una recorrida por el sector de la ciudad donde se ejecuta la construcción de 52 viviendas destinadas a los damnificados.

Se trata de una inversión provincial de $4.296.300.000, destinada a brindar una respuesta inmediata a las familias afectadas por la emergencia geológica. Además, el titular del Ejecutivo anticipó que próximamente se rematarán más bienes vinculados a causas de corrupción, y que el dinero obtenido será destinado a la construcción de nuevas viviendas.

Construcción en tiempo récord

Acompañado por el secretario de Infraestructura provincial, Hernán Tórtola; el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce y el secretario de Vinculación Ciudadana, Guillermo Almirón, Torres destacó que “no solo se cumplieron los plazos de la obra, sino que incluso se adelantaron”, a la vez que recordó que “el objetivo siempre fue que, antes del invierno, estuvieran montadas las 52 viviendas de calidad, destinadas a los casos más urgentes”.

Asimismo, el mandatario anticipó que “vamos a ampliar la cantidad de lotes disponibles en este lugar” y ratificó que, tras el incidente que provocó la destrucción de numerosas viviendas, “las nuevas casas ya son una realidad, y los trabajos tienen un dinamismo que va a permitir que estén todas listas en muy poco tiempo”.

En cuanto al traslado de los vecinos, el titular del Ejecutivo explicó que “el objetivo es que la mudanza se realice durante la primera semana de mayo”.

Una emergencia producto de años de desidia

Por otra parte, Torres remarcó que la construcción de las nuevas viviendas “es posible gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de la provincia, para resolver una contingencia que fue producto de la negligencia y la desidia que derivaron en este desastre”.

En la misma línea, sostuvo que “estas 52 casas son aquellas que nos comprometimos a edificar, pero la primera semana de mayo vamos a rematar todos los bienes incautados en causas de corrupción, para que también, en un acto de Justicia, ese dinero nos permita avanzar en una segunda etapa con más viviendas de este tipo, brindando nuevas soluciones a la comunidad”.

Relevamiento y adjudicación

El Gobernador precisó que, además de los créditos blandos y otras medidas de acompañamiento, “el Municipio de Comodoro Rivadavia será el encargado de adjudicar las viviendas a partir de un relevamiento con criterios objetivos y transparentes, que permitan definir quiénes serán los primeros en recibirlas”.

Asimismo, sostuvo que “nosotros hicimos el trabajo más difícil, que fue llevar los servicios a los lotes provinciales, ejecutar las plateas y montar las casas en tiempo récord; la siguiente etapa será la adjudicación, que también vamos a acompañar y supervisar”.

“Cuando las cosas se encaran con responsabilidad, los resultados son tangibles”, aseguró Torres.

Características de las viviendas

La estructura de las 52 unidades que ejecuta la Provincia está conformada por paneles de 75 mm, con doble cara de chapa de acero pintada a horno y aislación de EPS, de acuerdo a los estándares de balance térmico.

Las ventanas son de aluminio con vidrios dobles herméticos, diseñadas para evitar filtraciones, y cada vivienda cuenta con instalaciones completas de agua y energía eléctrica, además de equipos de aire frío/calor en cada ambiente.

Cada unidad también dispone de artefactos sanitarios y grifería en los baños.

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