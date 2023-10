En pocas horas la policía esclareció robo a vecino de El Hoyo

Con la concreción de un allanamiento supervisado por el jefe fiscal interviniente , Carlos Diaz Mayer, se dio por esclarecido el robo ocurrido la madrugada de hoy en la localidad de El Hoyo, que tuvo como víctima a un vecino en su vivienda ubicada sobre callejón de Paladino.

La intervención e investigación policial de personal de comisaría El Hoyo , a cargo del Crio Paulino Andradey el 2do jefe Of. Ppal. Fernando Villivar ,la DPI de la Comarca Andina encabezada por el Crio Emanuel Morales ,personal de científica a cargo del Sub Of. Ppal.Hector Stortini, y personal del GRIM , dio su frutos en pocas horas, logrando dar por esclarecido un robo perpetuado por al menos dos sujetos que en forma violenta sorprendieron a la victima dentro de su vivienda mientras dormia.

Los autores del hecho, fueron identificados durante la mañana a escasos metros de la vivienda de la víctima, y a raíz de las sospechas firmes de su autoria se desplegó un amplio operativo de vigilancia a espera de orden de allanamiento, la cual una vez concretada , en una propiedad ubicada sobre callejon Trafian casi intersección Callejón Paladino, tuvo resultados positivo con el recupero de los elementos robados y la imputación en la causa de tres sujetos, uno de los cuales es un conocido vecino de la zona( J.C.) , quien se encontraba junto a dos individuos ( M.R. y M.T)también conocidos en la jerga delictiva de la zona.

Durante el procedimiento judicial se procedio al secuestro de:

01) guitarra electrica marca Squier Fender, color blanca y negra,

01) Tv Led, marca Noblex, de 32 pulgadas, modelo DK 32 X 5000,

04) celulares, marcas: Samsung, ZTE, Motorolla y restante Samsung SM G7,

01) control remoto de stereo marca Pioner, color negro,

01) acha marca LYL,

01) par de botines talle 44, marca Boris,

01) par de zapatillas marcas Adidas talle 41, con dibujo en la suela traza hexagonal,

01) par de zapatillas marca Rua, talle 40,

32) municiones calibre 22, marcas A, mini mac.