En Lago Puelo un secretario terminó renunciando por un audio suyo que se filtró

Se trata del secretario de planificación estratégica del municipio de Lago Puelo, Daniel Barigozzi, en un audio enviado a un vecino de un barrio popular afectado por el incendio en el que dijo entre otras cuestiones que “Habría que meter 300 personas al municipio y prenderlo fuego”.

Esto se dio después de que el pasado viernes en una reunión de gabinete, el intendente Augusto Sánchez, decidió pedirles a los funcionarios que pongan a disposición sus renuncias, por reestructuración del equipo de trabajo, lo cual se definirá en el término de la semana. El polémico audio que aceleró la salida de Barigozzi del equipo de gabinete, se filtró y tomó estado público a través de la oposición.

Consultado Sánchez, por el escenario de gobernabilidad que vive dejó en claro que no se trata de una crisis de gabinete, sino de una adecuación de roles dentro del equipo de trabajo.

En su análisis de situación, el propio intendente reconoce que no la situación de catástrofe, generó que varios funcionarios en estos últimos cuatro meses planteen su necesidad de renunciar, porque sintieron que no pudieron sobrellevar la difícil situación para la que el municipio no estaba preparada. “Un factor fundamental es que no estamos pudiendo llegar con respuesta a los vecinos en la velocidad que quisiéramos, pero si en la que podemos… y vamos a seguir trabajando en ese sentido.”

En referencia a lo sucedido con el secretario de planificación estratégica, Sánchez dijo “Por ahí algunos compañeros no se sienten bien y manifiestan cuestiones que no son apropiadas…”

Por otra parte, el primer mandatario municipal, consciente de que la oposición está trabajando fuerte con ánimo de quebrar la continuidad del gobierno peronista, en tal sentido subrayó que “vamos a seguir gobernando hasta 2023. Eso no es parte del juego de la democracia, el momento más importante es cuando el ciudadano pone su voto y elige, hay que respetar la decisión de un pueblo”, al tiempo que remarcó que “es cierto que gobernar el incendio y la pandemia , no son los mejores escenarios para gobernar, nuestra expectativa era totalmente distinta, la sociedad y la administración municipal no estaba preparada para enfrentar estos casos…”dijo Sánchez.

Para más adelante sostener que considera que están haciendo un excelente trabajo y se seguirán esforzando para dar respuestas a la comunidad.