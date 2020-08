En Lago Puelo se apunta al desarrollo inclusivo y sostenible con el ambiente como eje vertebral

Desde la secretaria de desarrollo económico municipal de Lago Puelo, a cargo de Alicia Roldan, apuntan al desarrollo inclusivo y sostenible, que tienen como eje principal vertebral el principio del ambiente y su importancia en la salud y la vida de las personal. Días atrás el intendente Sánchez adhirió al “Plan Integral Casa Común”, lanzado por el ministerio de ambiente de la provincia, mediante el cual el municipio canalizará una serie de proyectos que ya venía delineando dentro de las políticas de desarrollo.

Roldan en dialogo con Noticias de la Comarca, remarcó que desde el inicio de la gestión se viene trabajando bajo dicho eje vertebral, aunque reconoció que la situación de pandemia “si bien al principio nos paralizo, nos dejó entrever y entender que tenemos una gran posibilidad de plantear todas nuestras actividades en función de un desarrollo inclusivo y sostenible”.

El área que encabeza, contiene bajo su estructura a las subsecretarías de turismo, ambiente y producción.

La funcionaria subrayó que “la pandemia nos permitió reorganizarnos como comunidad y replantearnos como vamos a producir nuestros alimentos de acá en más”, al tiempo que valoró que con la nueva carta orgánica la producción se plantea como un eje de desarrollo al igual que el turismo.

Así mismo Roldan resaltó la respuesta de la comunidad frente a la emergencia al aseverar “Estamos trabajando todos coincidentemente en un desarrollo unido y sustentable a través cuidado ambiente y la producción.

Casa Común

Consultada la secretaria de desarrollo económico municipal por los alcances del proyecto, Roldan dijo “Nuestro pueblo es la casa común es nuestro colectivo, por lo que hay que tener presentes que con la participación de todos ese espacio sea absolutamente agradable. Este proyecto que lanza el ministerio de ambiente nos viene a dar un aire de acompañamiento a lo que ya veníamos trabajando y también nos organiza un poco en esta marcha que veníamos teniendo desde lo ambiental, productivo y turístico”.

Por otra parte indicó que se apunta al desarrollo de una economía más humanística, basada sobre distintos ejes, entre ellos la promoción, producción, la economía circular a través de la bioeconomia.

Además la funcionaria municipal remarcó la importancia de que Lago Puelo planifique un territorio inteligente. “Que nos permita manejar y distribuir inteligentemente los recursos (sociales y económicos) “, aseveró en tal sentido Alicia Roldan.

En el marco de los proyectos que el municipio presentará dentro de la propuesta Casa Común, los jóvenes tendrán un rol más que importante, según especificó la secretaria municipal, quien indicó “ Los jóvenes van a tener un rol importante, ya lo están teniendo en el proyecto huerta comunitarias en las escuelas, el cual va a tener un impacto social importante. Se va aponer en marcha capacitación promotores, auxiliares e inspectores ambientales, cosa de abarcar todas las franjas etarias, si no lo hacemos de forma abarcativa las políticas públicas no van a ser internalizadas convenientemente”.

En el marco del programa Casa Común, se está invitando a participar y presentar proyectos a distintas organizaciones, tales como la asociación de guías, APAD, cooperativa Azul Lagos , Mundo Sano y Clubes sociales y deportivos; quienes tienen tiempo hasta el 27 de agosto para presentar sus proyectos. En tanto el municipio cuenta con otros plazos para presentar sus propuestas.

Sobre el final Alicia Roldan subrayó a modo de reflexión que el plan integral casa común “Si bien tendrá un apoyo económico desde el ministerio de ambiente, se busca respetar siempre los ejes ambientales, bioeconomicos, energías renovables, del buen vivir y el pensamiento de la soberanía alimentaria desde cada uno de los lugares de la Argentina, no solo del municipio de Lago Puelo-“.

El plan Casa Común, es un programa del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que busca articular el trabajo entre los sectores públicos y privados, con el objetivo de lograr ciudades sostenibles.

De la firma de adhesión participó el intendente Augusto Sánchez, quien manifestó “Este proyecto nos va a dar un marco ideal para fortalecer el vínculo entre la sociedad y el ambiente y estrechar ese lazo tan fundamental en nuestra localidad”. El encuentro estuvo encabezado por el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandie, el ministro de Ambiente y Control del desarrollo Sustentable de Chubut, Eduardo Arzani, el vicejefe de Asesores de Presidencia de la Nación, Julián Leunda y Juan Pablo Luque intendente anfitrión de la ciudad de Comodoro Rivadavia.