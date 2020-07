En Lago Puelo Schaffner destaco declaración de emergencia turística y trabaja junto al ente mixto

En diálogo con Noticias de la Comarca, el subsecretario de turismo de Lago Puelo, sostuvo al respecto “Para nosotros es fundamental debido a que en el mismo decreto habla de la conformación de una comisión, para establecer mejoras en esta emergencia en todo lo que significa promoción turística para los prestadores, que es lo que estábamos esperando .Ahora hay 15 días para trabajar y elevar y elevar un informe de cuales van a ser las características”.

Así mismo Néstor Schaffner, indicó que ya se concretaron dos reuniones con el ente mixto local, sobre el cual si bien la creación del mismo y su funcionamiento está establecido por ordenanza, desde la nueva gestión municipal se busca ampliar la participación en el mismo “ La idea es poder escuchar a todos los actores y prestadores turísticos , se le da la posibilidad de participar de forma presencial o por zoom , y ver entre otros objetivos si estamos en condiciones de recibir al turismo , obviamente cuando se pueda y lo habilite nación y provincia con los protocolos pertinentes, seguramente va a ser familiar y de cercanía” .

“La reunión es importante porque necesitamos escuchar y tener de primera mano la situación de los prestadores porque sabemos perfectamente que si bien no estamos trabajando , cada una de las situaciones es particular, hay prestadores que trabajan solo en temporada alta y otros que lo hacen todo el año” subrayó el titular del área de turismo municipal de Lago Puelo.

En la reunión del ente mixto realizada el viernes, en el gimnasio municipal estuvo presente el intendente, Augusto Sánchez, quien agradeció la presencia de los participantes y destacó los esfuerzos del sector por “reactivar las actividades en el marco de la emergencia. El turismo es un derecho y todos deberíamos poder disfrutar de ser turistas alguna vez pero para ello es necesario que exista gente que piensa ordenadamente esta actividad”, expresó. Además, el intendente recordó que es probable que las localidades vecinas se interesen por realizar turismo en la Comarca Andina como totalidad y resaltó que “en Lago Puelo no sólo contamos con el Parque Nacional: también existe la posibilidad de realizar actividades en un mayor espectro”.

De dicha reunión participaron asociaciones como la Cámara de Turismo Gestur, Asociación de Productores Agrícolas, Asociación de Artesanos, Asociación de Guias de Turismo, Club Andino y los concejales San Gangemi, Cristina Jara, Norma Zurita y Andrea Lozada. Además, estuvo presente la secretaria de Desarrollo Económico Alicia Roldán.