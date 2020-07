En Lago Puelo La pandemia disparó la necesidad de las familias de producir sus propios alimentos y de incentivar y fortalecer el compre local

En plena emergencia sanitaria, Lago Puelo sumará al menos 2 hectáreas de producción de huerta familiar bajo cubierta. Esto hoy es posible a través del programa Compras Conjuntas, que tiene como política pública bajar costos de insumos para la producción. Desde la gestión municipal se busca avanzar hacia la soberanía alimentaria, y fortalecer la producción familiar de autoabastecimiento y los canales de comercialización local.

La subsecretaría de Producción encabezada por Néstor Vidal, informó que en Lago Puelo la demanda de dichas compras, se incrementó notablemente en relación a años anteriores, cuando antes se pedían por año entre 3 y 5 rollos, hoy los pedidos superaron los 40.

A ello Vidal indicó “Todavía seguimos tomando pedidos, estamos hablando de casi 1800 metros cuadrados cubiertos por lo cual va haber un aumento de producción familiar, aquí hay un hecho que es muy significativo que la persona viene con esa inquietud no es una inquietud que se haya implantado. Nosotros desde la política pública lo que facilitamos es bajar los costos del insumo de la producción “.

Con este número se estima un incremento de al menos 2 hectáreas de producción bajo cubierta que será destinada al consumo familiar. “El objetivo ahora es que todos aquellos que se suman a producir encuentren la menor cantidad de trabas posibles”, explicó Vidal. La subsecretaría ya repartió semillas, organizó compras conjuntas de bio-organutsa y de polietileno en el marco de las políticas públicas delineadas por el intendente Augusto Sánchez para avanzar hacia la soberanía alimentaria.

Curso de huerta familiar

“El próximo paso es garantizar capacitaciones y cursos para socializar el conocimiento en torno a la producción dada la gran receptividad que tuvieron las compras conjuntas”, explicó Vidal para en el mismo sentido agregar “ Estamos prontamente a acompañar este proceso de invernáculos , con capacitaciones en huerta sencilla familiar, fortaleciendo las mismas con pequeños cortos para difundir por watshap y mediante herramientas de comunicación digitales para que aquella personas que no tienen experiencias no quede frustrado a mitad de camino y que ese esfuerzo se vea teniendo un buen comienzo , esto siempre más allá de los saberemos culturales productivos familiares que sabemos que existen” .

Vidal además destacó que “Lago Puelo fue la localidad que más cantidad de insumos adquirió en toda la Comarca Andina”.

El dispositivo de compras conjuntas se desarrolla a nivel comarcal, con la participación del INTA, municipios, asociaciones de productores y el CEA 3 de Mallín Ahogado.

El subsecretario de producción de Lago Puelo, Néstor Vidal, en entrevista con Noticias de la Comarca, sostuvo que “ La cuarentena puso de manifiesto y sacó a la luz un montón de situaciones y problemáticas , esto no solo se ve en la demanda de nylon para armar sus propios invernáculos, sino pasó también con las ferias, desde que se cerró el Paralelo los feriantes y productores que iban a vender a El Bolsón, vieron cortado ese canal de comercialización, lo que llevo a apurar las estrategias que se venían pensando para lograr en 1 0 2 años el consumo local “.

Ferias de emergencia : Fortalece el compre local

En esa misma línea Vidal dijo “La pandemia allanó el camino, obligándonos a poner en marcha estas ferias de emergencia ( Pjes. Golondrinas, Entre Ríos, Radal) , en la que los feriantes se organizan en la atención y venta, respetando los protocolos. Eso puso de manifiesto dos cosas, el ejemplo más claro es el de Golondrinas, un paraje en donde la gente iba y compraba en Bolsón o El Hoyo, y ahora lo hacen en la feria, con una compra de cercanía, generando un entramado social interesante, estableciendo un vínculo y red social que no estaba planeado, y eso nos emociona” .

Esta nueva experiencia surgida en la emergencia, del compre local al vecino de cercanía, hoy al pequeño productor o elaborador lo incentiva y enfrenta al desafío de aumentar la oferta no solo en cantidad sino en variedad.