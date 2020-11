En Lago Puelo comenzaron a habilitarse paulatinamente las actividades culturales

En Lago Puelo las actividades culturales, comienzan a retomarse paulatinamente bajo medidas de protocolo vigentes. La flamante titular del área municipal Soledad Laitano, desde su asunción confirmó que “ Desde el área de la cultura lo que estamos haciendo es intentar recuperar los vínculos desde el lugar de lo virtual y la apertura con protocolos de algunas actividades. Esta semana abrimos la casa de la cultura literal y simbólicamente”, dijo.

Dicha apertura contempla la habilitación de una sala de teatro casero independiente y la presentación de bandas los fines de semana, ambas puesta en escena son con una apertura al público de tan solo 10 personas; se está evaluando la posibilidad de compartir los espectáculos de forma virtual por streaming aunque para ello hay que sortear algunas limitaciones de conexión .

En ese camino abierta y que se comenzó a transitar a través del diálogo permanente apuntando a recuperar vínculos, también se impulsó “ Siembra de Arte” a través del cual se busca acercar a artistas e la imagen , fotógrafos/as de la Comarca, a la casa de cada uno de los vecinos de Lago Puelo.

Laitano informó que la convocatoria se abrió a quienes quieran compartir y participar enviando una fotografía digital de la zona ( paisaje, actividad, naturaleza, arte, cultura, producción etc) , la cual será impresa en papel fotográfico en calidad y plastificada, para luego sembrarla en espacios públicos en todo el pueblo, y aquel vecino que la encuentre y se sienta a gusto con lo que transmite la imagen se la lleve a su casa . De esta forma se apunta a que el autor pueda compartir su obra la cual puede acompañar en su reverso con una breve reseña del autor y un texto o una frase que para él sea significante y transmita su sentir.

Dicho proyecto, en el actual contexto de pandemia en el cual se han limitado las posibilidades de transitar espacios artísticos y culturales, sale puertas afuera y se encuentra con el público en las calles.

Las personas interesadas en participar de este proyecto podrán enviar sus obras al correo culturamunipuelo@gmail.com adjuntando datos personales y un texto breve que acompañe la foto.

Para más información comunicarse al teléfono 4499 355 o dirigirse a la Casa de la Cultura de lunes a viernes, de 8 a 20hs.

Al respecto Soledad Laitano subrayó “ la invitación es abierta, en la comarca todos tenemos el ojo entrenado de alguna manera y podemos tener buenas fotos, esto no es un concurso , es un acercamiento y la posibilidad de tener un vínculo diferente con algo que vos hiciste y te causo mucho placer , lo podes acompañar con un texto o frase detrás, y que alguien más pueda entenderlo así” .

La casa de la Cultura también abraza en su espacio a artesanos organizados que en un paseo artesanal, muestran y exponen a la venta su producción.

Otros dos proyectos sobre los que se trabaja y pretender poner en marcha son un autocine y un escenario al aire libre para la presentación de artistas. Así mismo en la casa de la cultura se comenzaron abrir distintos talleres; y se acompaña a artistas y artesanos a acceder a beneficios y ayudas ofrecidas bajo programas específicos, entre ellos el Manta.

En ese sentido , la titular del área municipal de cultura indicó “ quienes deseen acceder a información y las distintas líneas de acompañamiento a los hacedores artístico culturales, pueden acercarse a la casa de la cultura, o vía virtual por la página de cultura (https://www.facebook.com/CulturaMuniPuelo) , aquel que tenga ganas de acercarse las puertas están abiertas siempre , en esta situación la herramienta virtual sirve, pero a mí me parece muy oportuno conocernos”; a lo que añadió “ Por ejemplo uno de los programas que nación ha bajado es el Manta y eso requiere de tiempo, entrevista en continuidad , conocimiento mutuo, hay programas que no son carga de datos únicamente , hay cosas que no pueden hacerse en la virtualidad, necesitan un tiempo un ida y vuelta tranquilos, y nos tomamos un tiempo respetando las medidas y cuidados . Es fundamental escuchar a la persona, entender lo que necesita y entonces trabajar con los programas existentes”.

Al informar las actividades y proyectos, Laitano sostuvo “Estamos viendo y tomando también lo que funciona en otras localidades de forma segura, Vamos habilitando actividades porque uno claramente entiende la necesidad… la cultura y manifestaciones artísticas es fundamental para el ser humano, pero estamos en un contexto absolutamente inédito a nivel mundial e histórico”.

Finalmente al ser consultada Soledad, quien viene del ámbito de la comunicación, ¿qué significa en lo personal estar al frente de un rubro tan diverso , amplio y abarcativo como lo es el área municipal de cultura de Lago Puelo?, respondió “ es un desafío inmenso más en un contexto actual, una de las grandes herramientas que tengo yo es el diálogo, que es lo que me está facilitando trabajar durante estas primeras tres semanas, el dialogar con artistas, artesanos, músicos, y poder ver en función de sus necesidades como podíamos artículos con lo que se puede hacer en este momento, hasta ahora la verdad que hemos podido llegar siempre a buen puerto… más allá de que no siempre se puede llegar en lo inmediato al resultado, estamos charlando mucho, eso yo creo es lo mejor… hace falta hablar y más que nada escuchar, la gente quiere ser escuchada”.