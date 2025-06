En juicio: Fiscalía detalla la millonaria estafa a una mujer octogenaria y acusa a tres personas

Frente a un tribunal unipersonal, la Fiscalía y la querella buscarán probar cómo se articuló la estafa por la que despojaron a una mujer octogenaria, de los ahorros de toda su vida. En el alegato de apertura se mencionaron detalles del engaño, la obtención del dinero, la huida de los autores con el botín hacia Comodoro Rivadavia, y la estrategia con la que trataron de lograr impunidad.

La damnificada es una mujer que al momento del hecho tenía 87 años. Es una conocida peluquera de Esquel, ya que ejerce su oficio desde muy joven. Vivía sola desde que enviudó, pocos meses antes. Un día de marzo de 2024, entre 13:40 y las 15:30, recibió nueve llamadas telefónicas a su línea fija, todas provenientes de Buenos Aires. En una de estas comunicaciones, una persona que se hizo pasar por su nieto la engañó con un falso pretexto: le aseguró que debía entregar los dólares que poseía porque, a causa de supuestas nuevas medidas económicas, su valor caería drásticamente al día siguiente. Para concretar el engaño, el falso nieto le informó que un «amigo”, que también era amigo de su hijo, pasaría por su casa a retirar el dinero.

Según la hipótesis de la fiscal María Bottini y el procurador de fiscalía, Ismael Cerda, Nicolás Maximiliano Esteban se presentó en el domicilio de la víctima haciéndose pasar por el amigo de su nieto. Aprovechándose de que se trataba de una adulta mayor que se encontraba sola y ya engañada por la llamada telefónica, Esteban logró que la mujer le entregara la totalidad de sus ahorros: una elevada cifra en dólares y pesos.

Una vez consumada la estafa, Nicolás Esteban subió a un automóvil Volkswagen Up (dominio AB 649 YN) donde lo esperaba su hermano, Cristian Esteban. Ambos huyeron con el dinero hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia, su lugar de residencia.

La Fiscalía continuó detallando la trama, señalando que, durante la huida a Comodoro, los hermanos Esteban pidieron apoyo logístico a su madre, Marta Traico, a quien Nicolás contactó por teléfono. Marta Traico, fue con su Toyota SW4 a un estacionamiento ubicado en la calle 25 de Mayo de Comodoro Rivadavia. No conducía ella y no pudo identificarse aun al conductor. Allí, los hermanos Esteban abandonaron el Volkswagen Up y continuaron el viaje en la Toyota de su madre con la valija de dinero. El vehículo fue estacionado en el domicilio familiar de los Esteban. Al día siguiente, 6 de marzo de 2024, los tres acusados (los hermanos y su madre) salieron con el dinero en bolsas.

Los hechos fueron calificados por la Fiscalía como estafa en carácter de coautores para Nicolás y Cristian Esteban. A Marta Traico, la Fiscalía la acusó como partícipe secundario del delito de estafa, si el tribunal no encontrara probada su participación, alternativamente la acusó del delito encubrimiento, por haber ayudado a sus hijos a asegurar el producto del delito y haberlo hecho por dinero.

La querella se adhirió a la acusación y amplió los detalles de la investigación que llevó a la Fiscalía a dar con los acusados. También se refirió el abogado Gustavo Di Fiori, a la acción civil que lleva adelante la víctima en reclamo del dinero sustraído y los daños resultantes de la estafa.

El defensor sostuvo que la prueba indiciaria no es suficiente para que triunfe la acusación en el juicio y adelantó que solicitará la absolución de sus defendidos.

El lunes declaran nueve testigos, en tanto que el martes finalizaría la producción de la prueba testimonial con once declaraciones más.