En fallo divido los jueces resolvieron la prisión preventiva para Cisterna, Pagani y Bortagaray

Los jueces Alejandro Rosales e Ivana González estuvieron a favor de las detenciones de Alejandro Pagani, Víctor Cisterna y Martín Bortagaray, mientras que el juez Mariano Nicosia, falló en contra de la prisión preventiva de los tres ex funcionarios provinciales.

El juez Alejandro Rosales argumentó indicando que, “la detención no afecta el principio de inocencia”. Citó jurisprudencia y argumentos encontrados en otros casos y que “el pedido del fiscal Nápoli es acertado”. La jueza Ivana González adhirió a estos argumentos y destacó el daño ocasionado por los hechos cometidos por los ahora hallados culpables. “Fueron circunstancias graves y tenemos que tener en cuenta la expectativa de pena”, dijo en alusión a la cantidad de años a los que fueron condenados Cisterna, Pagani y Bortagaray. Se trata de “ex funcionarios públicos y esta condición está relacionada con las posibilidades concretas de fugarse”, para destacar luego la “mesura” con la que se manejó el fiscal Nápoli.

Por su parte Mariano Nicosia se manifestó “parcialmente de acuerdo” con los otros dos miembros del Tribunal de enjuiciamiento. Dijo que “los tres condenados demostraron muy buena conducta durante el proceso y esto permite prever que se va a repetir en el tiempo. Además “es necesario destacar el arraigo que cada uno de ellos tienen en sus respectivos lugares de residencia”. Tuvo en cuenta las edades de los imputados y lo relacionó con los riesgos de la pandemia por COVID 19. Propuso para ello incrementar las medidas de seguridad para evitar que se fuguen, entre ellas presentaciones semanales antes las autoridades policiales, que no salgan de sus respectivas ciudades de residencia, además de una caución adecuada con montos necesariamente altos.