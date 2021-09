En el Noroeste del Chubut hay dos escuelas rurales , un albergue estudiantil y casas docentes cerradas por graves problemas en el sistema de gas provisto por zeppelín

Así lo denunció el secretario general de ATECH Regional Noroeste, Leo Pi; a dicho problema calificado como complejo que afectan las escuelas 69 de Cushamen, 59 de Fofo Cahuel y el albergue estudiantil y casas docentes del centro de Cushamen, se suma la falta de gas en la escuela 58 El Coihue y los problemas en el sistema de calefacción de la escuela 734 de El Hoyo.

La situación que tomó estado público, fue advertida por el sindicato el día de ayer(miércoles) mediante una nota elevada al Ministerio de Educación de la Provincia y a ATECH Central , a quien se le solicita la urgente intervención para garantizar la reanudación de las actividades escolares a la mayor brevedad posible.

La gravedad del problema en las escuelas 69 y 59 se conoció tras una inspección realizada a los establecimientos por YPF Gas , con detección de fallas por las que se procedió al retiro de los medidores y planteo la necesidad de llevar adelante obras de gran importancia y complejidad que incluyen el traslado de los zeppelín de gas; situación similar se vivió en el albergue estudiantil y casas docentes del centro de Cushamen ; como consecuencia de esta situación se procedió al cierre de los citados establecimientos.

Al mediodía de este jueves aún no había respuesta ministerial al respecto.

Paro de 48 Horas

Este jueves y viernes ATECh lleva adelante un nuevo paro provincial por 48 horas en reclamo de recomposición salarial, con sueldos congelada desde el 2019; en ese sentido exigen al gobierno la apertura de paritarias, y un incremento de salarios volcado al básico. En la regional noreste hay un 60 % de adhesión en el nivel primario y un 100% en el secundario.

Al respecto Leo Pi, remarcó “seguimos con un salario sin mejora salarial de ningún tipo desde el 2019, eso quiere decir que el salario a perdido todo lo que se plantea como índice inflacionario hasta aquí. Venimos reclamando con estos paros, planteando necesidad de apertura sanitaria, con un aumento salarial que vaya en el básico, eso quiere decir que se respete la carrera docente”.

Además, advirtió que el gobierno por imposición otorgó un bono de 6000 pesos, a pesar de haber sido rechazado por el gremio. El mismo no beneficia a los jubilados que según el secretario de Regional Noroeste son los que peor la están pasando en materia salarial.

A este reclamo, se suma el estado de condiciones laborales, el estado de infraestructura edilicia, la falta de transporte escolar en la región noroeste que aún no ha sido resuelta, la desactualización de las partidas de limpieza y alimentos y el incumplimiento de obras (ampliaciones, SUM, edificio propio escuela 7727 etc.) comprometidas por el gobierno que no se han concretado en la zona.

Por otra parte, el representante sindical, Leo Pi si bien sostuvo que hay un abandono generalizado en toda la provincia, subrayó “A mí me parece que la cordillera la sufre peor, porque la zona rural viene muy abandonada por el gobierno… Yo lamentablemente pienso , conociendo lo que pasa en la zona rural nuestra, esto va a pasar también en Esquel, Sarmiento, el valle, Gastre, Telsen entre otras”.

Este viernes, los docentes adheridos al paro de 48 horas se concentran sobre ruta 40 en Epuyén a la altura de cruce a El Maitén, al pie del cartel en homenaje a las docentes Jorgelina y María Cristina, al cumplirse dos años de su muerte en un accidente fatídico tras una manifestación.

La continuidad de las medidas, se seguirán definiendo en asamblea por mandato escolar.

Presenciabilidad y virtualidad

Estas dos modalidades según advierte el gremio son difíciles en la región del noroeste de llevar adelante, la presenciabilidad por la falta de transporte escolar que es imposible suplantarlo con un servicio de trasporte de pasajeros urbano o interurbano, teniendo en cuenta que el mismo a nivel regional es prácticamente nulo; y esto es algo que la Ministra de Educación no desconoce por ser oriunda de la zona; y no todas las familias cuentan con recursos económicos y/o de movilidad para llevar sus hijos a las escuelas sobre todo teniendo en cuenta las distancias y características de ruralidad existentes en las distintas localidades.

Al problema de transporte, la presenciabilidad planteada por el ministerio se suma la falta de espacios físicos adecuados que permitan respetar las pautas de cuidado y distanciamiento.

En tanto la virtualidad, lo poco que se ha podido sostener es por esfuerzo de los docentes y las familias, ya que el acceso a internet tiene costos elevados como así también el equipamiento técnico necesario ( computadora/ celular adecuado etc) , y el servicio de 4G es limitado en la región.