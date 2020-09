En El Hoyo las escuelas deportivas municipales y las actividades físicas se están reabriendo de forma paulatina con protocolos estrictos y buenos resultados

En la localidad de El Hoyo, a partir del mes de julio, se trabaja en la reapertura paulatina de escuelas y actividades deportivas, bajo protocolos estrictos para hacer efectivas las medidas. El uso del predio en este momento es exclusivo para las personas que realizan actividad física (caminata-trote), no así como lugar para el encuentro social y/o esparcimiento.

Gabriela Gusso, directora de deportes municipalidad de El Hoyo, en dialogo con Noticias de la Comarca, informó que desde el mes de julio se lleva adelante un plan de reapertura paulatina de escuelas deportivas, bajo medidas y protocolos de bioseguridad estrictas, en el marco de la pandemia por Covid 19.

Es así que en el gimnasio se está dictando clases la escuela de patín; en tanto en el predio comenzaron los entrenamientos de atletismo, tenis y futbol infantil, en ese sentido subrayó que las actividades se enmarcan en actividades de entrenamiento y ejercitación, no se realizan partidos ni torneos.

También se han ido sumando actividades particulares a cargo de profesoras, en el gimnasio se dan clases de zumba y quiropaxia; mientras que en el predio hay entrenamiento funcional.

La titular de la cartera deportiva municipal, Gabriela Gusso , explicó “ La idea es no cerrar las escuelas ,estamos en momentos complicados, pero bueno si nos manejamos bien con los protocolos y medidas extremas de cuidado, que los chicos la verdad respetan muy bien y los profesores hacen que esto sea una tarea fácil, por lo que hemos podido continuar sin ningún problema. Estamos contentos con seguir… ojala se puedan ir abriendo más escuelas, quisimos hacerlo en forma paulatina para ver qué resultados teníamos”.

A esto adelanto que se está trabajando sobre la posibilidad de abrir alguna actividad en los parajes con los profesores de los playones de los SUM , la idea es poder hacerlo a partir del mes que viene mientras la situación sanitaria se mantenga estable.

Gusso resaltó al respecto “teniendo en cuenta que los parajes son los más vulnerables por la lejanías, estamos considerando necesario abrir alguna actividad con los profesores abocados a los playones deportivos de los SUM, a partir del mes que viene, siempre dependiendo de la situación sanitaria local. Esto también es una forma de concientizar, sabemos que los chicos estaban yendo al playón por motu propio sin ningún profesor ni adulto que los contenga y nos parece importante no solo por la atención sino también para educar sobre esta nueva forma de hacer deportes… sabemos que vamos por otro camino y que el deporte se va a replantear desde otro lugar. Es bueno que la presencia del profesor en los playones sea también desde un lugar educativo para saber cómo manejarnos en épocas de pandemia, no solo para que los chicos puedan practicar y ejercitar el deporte que les gusta”.

Por otra parte se informó que junto con el Club Andino se llevan adelante algunas acciones, con el relevamiento y monitoreo de algunos senderos de montaña, “consideramos que en estos momentos es el lugar menos peligroso es ir a la montaña, y a partir de septiembre en adelante el clima es más benigno y nos permite hacer este tipo de actividades al aire libre, en estos momentos que tenemos que cuidarnos pero no dejar de hacer actividad física y recrear nuestras mentes también” ,indicó Gabriela Gusso.

Uso actual del predio deportivo

El uso del predio deportivo, en este momento tiene una particularidad, desde hace una semana atrás cuando el escenario epidemiológico de la zona registro un aumento de casos, como sucede en la ciudad vecina de El Bolsón.

Es así que las autoridades locales evaluaron la situación y se tomó la decisión que el predio deportivo solo lo usen los vecinos que necesiten ir a hacer una actividad física; no así como espacio para encuentros sociales o de esparcimiento.

Al respecto Gusso dijo “El lugar esta para usarlo, en este momento bajo algunas particularidades , para ir a caminar y/o trotar. Hay un reglamento que se maneja en la pista para que no se amontonen y no se crucen. Los menores de 8 años tienen habilitado el uso de bicicletas, no así los más grandes, esto es estamos tratando de preservar la pista para aquellos que hacen atletismo , la pista está construida con un material diferente al del asfalto con una base blanda que se erosiona fácilmente por eso la necesidad de cuidarla. Es la única pista con medidas reglamentarias de la región, tenemos que sentirnos orgullosos de tener esta pista. Cuidémosla entre todos, es la única pista comarcal reglamentaria, es muy cara su construcción, es algo que se hizo en su momento, estuvo muy bueno y hay que reconocer cuando las cosas están bien hechas y cuidarlas”, aseveró la directora municipal de deportes de El Hoyo.