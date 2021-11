En El Hoyo las escuelas deportivas cierran el año jugando

Gabriela Gusso, Directora de Deportes de El Hoyo, confirmó que el sábado 4 de diciembre a las 16 horas, en el predio polideportivo se festejará el cierre del año deportivo con una jornada de juegos con la participación de alumnos y profesores de todas las escuelitas deportivas municipales.

En ese sentido, se indicó que los festejos no tienen el formato protocolar de la tradicional fiesta de deporte, “Este año nos fue mucho mejor que el año, pasado no solo abrimos las escuelas deportivas, sino que también algunas llevaron a cabo sus torneos participativos. Este año decidimos realizar la fiesta del deporte como cierre de las escuelas deportivas, en lo particular me pareció importante cerrar jugando “.

Los alumnos de las escuelitas deportivas se van a encontrar a compartir juegos no convencionales con la intención de integrar a los alumnos y hacer una especie de competencia amigable con puntaje con la conformación y participación de dos grandes bandos, que recibirán premio acorde a los resultados que obtengan.

sobre el cierre de la jornada los presentes compartirán in picnic.

Colonia de verano

Gabriela Gusso, adelanto que a mediados de diciembre se va a estar abriendo las inscripciones para la colonia de vacaciones