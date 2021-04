En El Hoyo la asistencia y ayuda al sector productivo afectado por el incendio se canaliza a través de distintos programas y organismos de orden nacional y provincial

Desde la secretaria de desarrollo económico del municipio de El Hoyo, su titular Agustín Do Nascimento, informó que las gestiones con el objetivo de atender y asistir al sector productivo damnificado por los incendios del pasado 9 de marzo, se canalizan a través de distintos programas disponibles en organismos nacionales y provinciales.

En ese marco puntualizó que hasta el momento el relevamiento preliminar supera los 100 damnificados; las perdidas mayores recaen sobre alambrados, postes, mangueras, galpones, en estos últimos se perdió todo lo que allí acopiaban o guardaban, herramientas varias y forraje(fardos).

De las declaraciones juradas, surgen que se vieron afectados un total de 610 animales (ovinos, bovinos, porcinos aves de corral etc) ,a esto se suma la evaluación de pérdidas de cría de animales que no estaban formalmente declaradas, ya que es un sector que se caracteriza por tener una amplia franja de informalidad al respecto. Ante dicho panorama el gobierno municipal junto a otros organismos involucrados en el tema, evalúa la situación y que tipo de decisiones se pueden tomar al respecto.

Las aves de corral, más precisamente gallinas hay unas 120 afectadas, para cubrir dichas perdidas junto a INTA y SENASA de El Maitén se montó una operatoria de asistencia con entrega de pollitas.

En relación a invernáculos, se perdieron estructuras cubiertas de unos 400 metros cuadros en total, al respecto Agustín Do Nascimento, dijo “Se estima que en ese sentido se podrá dar una asistencia inmediata. Es importante destacar que cada una de las afectaciones estamos tratando de canalizar ayudas y asistencias a través de distintos programas, secretarios y ministerios de la nación y la provincia , a través de agricultura familiar vamos a poder asistir con alambrados , invernáculos, mangueras… a través del programa banco de herramientas de la nación asistir en herramientas y maquinarias” .

El secretario de desarrollo económico del municipio de El Hoyo recordó que desde el primer día se articularon acciones para asistir con generadores al sector productivo “Nos enfocamos en proveer energía a cámaras de frio con generadores, en principio fueron 10 los disponibles, que se administraron de forma rotativa para que todos puedan contar con la mayor cantidad de horas de frio posible, para salvaguardar producción y minimizar el impacto negativo, luego se fueron sumando más equipos ”. Do Nascimento valoró el trabajo realizado entre el municipio y la asociación de productores local. Además, informó que al sector se lo abasteció de combustible durante los días de uso e generador eléctrico, a la fecha se repartieron más de 5000 litros de combustible para sostener la falta de energía.

Por otra parte, se informó que se continúa abasteciendo con forraje a productores afectados por la catástrofe cuyos campos han quedado desbastados y a quienes han perdido el alimento que tenían acopiado para alimentar durante el resto del año a sus animales.

En materia de ayuda económica financiera, para el sector productivo se puso a disposición una línea de créditos a baja tasa, a nivel local unos 25 productores han solicitado el certificado correspondiente para iniciar el trámite.

A estos se suma la línea de créditos presentada el pasado viernes por el gobierno provincial, para productores y prestadores turísticos de la zona.

Así mismo el secretario de desarrollo económico, subrayó que en la localidad hubo muy buena predisposición del sector turístico, para albergar a familias damnificados más vulnerables, cuyos costos de alquiler son solventados por el ministerio de turismo de la nación, con el municipio como garante. Dichos alquileres se sostendrán hasta tanto se concrete la construcción e instalación de módulos habitacionales de emergencia, cuya construcción está prevista en un plazo de 45 días.