En El Hoyo el Día de la Lealtad Peronista se festejó con una acción cultural participativa pintando un mural con la imagen de Evita

En El Hoyo, un sector del peronismo identificado con la agrupación peronista nacional y popular Néstor Kirchner, festejó el 17 de octubre día de la lealtad peronista, con una expresión cultural que unió múltiples manos y pinceles dando vida a un mural con la imagen de Eva Duarte de Perón, en una de las paredes laterales de un edificio municipal.

Si bien la iniciativa y expresión peronista surgió desde el seno de dicha agrupación, se realizó plasmando en realidad la declaración de interés municipal Nº 003/2019 que contempla la realización en la pared sur del edificio del Honorable Concejo Deliberante de la localidad de un mural con la imagen de Eva Duarte de Perón.

Ricardo Amat referente de la agrupación indicó “Fue una idea del conjunto de la agrupación necesitábamos expresarnos en la calle, por eso por el tema de la pandemia decidimos hacerlo con una expresión cultural que sea en la calle

que es dónde nace el peronismo. Esto se hizo con la ordenanza 003/2019 y el correspondiente permiso del ejecutivo municipal”.

Tras una breve reseña histórica del peronismo realizada por Amat, Carlos Marilak, resaltó “Lo que enumera Ricardo son conquistas sociales y nosotros consideramos que existía una instrumento legal que nos permitía plasmar la imagen de Eva en una pared. Esto no fue una medida autoritaria ni impuesta por la agrupación, se realizó en base a algo y un derecho que ya existía para poder hacer está obra de Eva”.

Al tiempo que sostuvo“Eva logra una de las conquistas sociales , que sin duda es el voto universal, entonces en Eva está permanentemente la figura de rupturista de aquello que desplaza aquello que parece es inamovible, esa asimetría que hay en la sociedad constantemente y que a veces nos hacen creer que es el mercado el que va a resolver todas las necesidades de los que menos tienen, sin embargo existen personas como lo fue Eva que dijo acá lo que hay que hacer es un desarrollo social con justicia social, es así que junto a Perón se abre un camino que los peronistas no queremos que se cierre nunca”.

A lo que añadió “si los gobiernos no defienden los derechos conquistados, vemos lo que pasa en muchos países latinoamericanos, por eso tiene que haber gobierno nacionales y populares que sostengan estos derechos adquiridos”.

En ese marco de la defensa reivindicación de derechos y la necesidad de fortalecer el peronismo, es que en la localidad de El Hoyo nació la agrupación nacional y popular Néstor Kirchner. “hay militantes peronistas que militan peronismo todo el tiempo sin ir a un partido político… había un sector de la comunidad y la sociedad que necesitaba estar reflejado y empezar a participar y militar, vimos que la herramienta era la agrupación, que nos permite expresar una militancia distinta, de la calle de todos los días; es sí que surgió elaborar una alternativa distinta con el componente nacional y popular sobre todas las cosas”, sostuvo Amat.

Por su parte Marilak indicó que “el crecimiento de la agrupación es gradual paulatino pero ininterrumpido, en la agenda a corto plazo tenemos la interna en el partido justicialista y en esto estamos en dos caminos uno es el de la afiliación hay muchos vecinos que están con la decisión de tomar partido… hoy se reconocen con lo que la agrupación está desarrollando y quieren pertenecer y tener identidad política “.

Participar de la interna le implica a la agrupación contar con un porcentaje de avales, es en ese marco que trabajan de cara al mes de diciembre. La lista que pretende llegar a la dirección del Consejo de Localidad, estará encabezada por Carlos Marilak, ex candidato a intendente. “Vamos a dar el debate, que tiene que ver con esclarecer un par de posturas, para establecer qué tipo de peronismo queremos en la localidad “, dijo el referente de la agrupación.

Consultados¿si sienten que a nivel local la lealtad peronista está quebrada o desvirtuada?, Marilak respondió “ La lealtad es inalterable, lo que sucede que hay personas que demuestran que no están del lado de lo nacional y popular, de lo orgánico, para estar dentro de un partido más allá de la ideología hay que ser orgánico. Estoy convencido que nosotros tenemos una lealtad con los principios sociales del peronismo, pero hay otros afiliados y afiliadas que con el paso del tiempo están en una disyuntiva que los va a poner en otro lugar, no es que no sean leales con el movimiento, es que no están dentro del movimiento nacional y popular, hoy nosotros estamos buscando que eso quede claro orgánicos “, remarcó.

A lo que añadió “Sostenemos que existe un peronismo de ultra derecha, otro de centro y otro de izquierda… nosotros estamos más con el peronismo de centro izquierda, no estamos con un peronismo neoliberal, estamos con un peronismo nacional y popular, que garantice los derechos principales y fundamentales de la sociedad”, subrayó Marilak.

El presidente del HCD mando la policía para impedir que el mural se realice

Consultado Ricardo Amat por la situación vivida el pasado sábado día de la lealtad peronista, mientras se disponían a pintar el mural de Evita,éste señaló “Vivimos la situación primero con desconcierto, ya que estábamos ante una expresión popular de alegría y muy significativa a 75 años del aniversario del aquel 17 de octubre de 1945 , nosotros una agrupación incipiente impulsados a hacer una expresión cultural tan participativa en donde hubo pinceles de todo tipo, fuimos más de 50 personas las que pintamos ese mural, cada uno puso un poquitito… la verdad que lo viví con mucho asombro, nunca pensamos que nos iban a mandar la policía, cuando teníamos una ordenanza , teníamos un permiso… nos pareció una provocación”.

Consultado Amat por ¿quién mando la policía?, dijo “La policía la mando el compañero Salamín que indudablemente va a estar en la interna. Después apareció recriminándonos que no podíamos hacer eso… la verdad que da mucha pena que un peronista haga esto, los peronistas muchas veces no pedimos permisos para manifestarnos, porque Néstor decía que la manifestación es un derecho del pueblo, nosotros lo hicimos a través de un mural… “

Para más adelante valorar todas las expresiones que enaltezcan personajes que han hecho historia más allá de las pertenencia partidarias “Todos merecen un respeto, no hay porque criticar si la expresión los lleva a hacer un mural… está bárbaro ¿qué mejor que tener esa diversidad de pensamientos? expresada en las paredes en la calle, eso enriquece la acción política y la participación. Nosotros vamos en un camino de construcción, nosotros creemos en el amor y no en el odio, no tenemos reconcores, lo único que queremos es que las cosas sean justas para todos…”, aseveró Ricardo Amat.