En El Hoyo el 40% de la población y el 95% de mayores de 65 años con comorbilidades está vacunada contra el Covid 19

Así lo confirmó, la Dra. Mercedes Rasso, desde el hospital rural de El Hoyo, , quien calificó como “ muy positivo” la operatoria de vacunación, al tiempo que destacó la importancia de vacunarse contra el Covid 19 de modo colectivo, para frenar la circulación del virus y evitar la muerte.

“Estamos muy contentos por el desarrollo del plan de vacunación, tenemos un gran porcentaje de la población vacunada, casi un 40 y un 95%de la población mayor de 65 años con comorbilidades, lo que es muy positivo”, resaltó la médica.

En la localidad de El Hoyo, ya se están aplicando dosis a mayores de 18 años, quienes previa inscripción en la página: vacunate.chubut.gov.ar , pueden acercarse sin turno al centro de vacunación de 10 a 16 horas , ubicado en pleno centro de la localidad ( frente a la agrícola a metros de la plaza ) . Además en la localidad dos veces por semana se organizan jornadas de vacunación en los Parajes (Rincón de Lobos y El Pedregoso) . “Es importante que la gente se acerque y se vacune, es la forma más fácil de protegerse y protegernos de forma colectiva”, insistió la doctora Rasso.

Además subrayó que “ es muy importante destacar que en la Comarca lamentablemente los pacientes que fallecieron fue gente que no se quiso vacunar”, al tiempo que indicó que si bien otros que si lo habían hecho, y se contagiaron el virus, lograron atravesar la enfermedad.

La profesional médica del hospital de El Hoyo remarcó que las vacunas que hay en la Argentina y que llegaron a la zona no tienen riesgo y son muy efectivas ; además explicó que sabemos que hay muchas mentiras dando vueltas , con datos erróneos acerca de las vacunas y sus posibles y probables riesgos, para luego aseverar que “No tienen virus activado, tienen un pedacito del virus que el cuerpo lo detecta y genera el anticuerpo”.

En ese sentido cree que “ es importante salir a diseminar la idea y la toma de conciencia a toda la población de que no solo nos protegemos de morir , con la vacuna evitamos la muerte”; a lo que recordó que “ es una herramienta que hoy tenemos acá, y como consecuencia de la desgracia ígnea tuvimos la predisposición del ministerio de salud de provincia y nación de contar con una cantidad de dosis que nos permitió poder vacunar rápido a toda la población”.

