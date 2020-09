En el día de la sanidad el sector de enfermería del hospital de El Bolsón se hizo oír, sumándose al reclamo de nacional

En el día de la sanidad enfermeras y enfermeros del hospital de área El Bolsón, se movilizaron al igual que sus pares nacionales por el reconocimiento de derechos laborales y la modificatoria de la ley nacional de enfermería Nº 24.004.

La serie de reclamos laborales, incluyen entre otros puntos, salarios dignos, formación profesional, reducción a 6 horas de la jornada laboral, jubilación anticipada con 15 años de servicios, vacaciones por peligrosidad y trabajo de riesgo.

ESCUCHA AUDIO DE ENTREVISTA COMPLETA :

Trabajadores de la salud pública de El Bolsón, se movilizaron frente a la puerta central del hospital con pancartas a modo de visibilizar una vez más los reclamos del sector; desplazándose también por el centro de la ciudad para mostrar y compartir con la comunidad la situación de reclamo.

En ese marco Lili Soto y Guido Santana, enfermeros de la institución quienes oficiaron de voceros indicaron “Se tomó este día puntual para hacernos sentir como enfermeros profesionales de la salud; pedimos la modificación de la Ley nacional 24004, la cual tiene añares en un mismo contexto donde no hay reconocimiento de muchos puntos .Nosotros sumamos a la propuesta 8 puntos“

Puntos planteados por el sector en la reforma de ley:

Reconocimiento e ingreso a la carrera de profesionales de la salud (art. 3); Declaración de la actividad de enfermería como causante de riesgo, penosidad, insalubridad y agotamiento prematuro (art. 24); Anticipo de la edad jubilatoria con 52 años las mujeres, 55 los hombres y 25 años de aporte, reducción jornada laboral a 6 horas diarias, vacaciones profilácticas, licencias por stress (art. 24); Declaración como personal esencial del servicio de salud (art. 2 y 9); Pase libre en peajes y transporte público (art. 9); Licencia por violencia de género y cupo laboral LGTBI (art.9); Protección del embarazo y lactancia (art.24); Creación de la Autoridad de Aplicación Consejo Federal de Enfermería (art. 16 y 17) .

Salarios por debajo de la canasta básica

Respecto a la jubilación anticipada, Lili Soto subrayó “ cuando llegamos a jubilarnos estamos hechos bolsa, nuestro trabajo nos hace descansar muy pocas horas, ya que nuestro salario está por debajo de la canasta básica, nosotros para poder solventarlas, debemos hacer muchas horas extras y trabajar de pasiva redoblando nuestro tiempo en el hospital , lo que hace un envejecimiento prematuro”.

“ La pandemia dejó al desnudo lo que vivimos habitualmente”, aseveró Soto, quien indicó que en el hospital de El Bolsón , hay una planta completa de intra y extra muro de 83 personas( enfermeros/as), de las cuales adentro del hospital trabajamos 58 enfermeros, y de estos 25 de ellos están sin trabajar por ser factor de riesgo; lo que implica que la atención diaria que brinda El Hospital de El Bolsón desde la salud pública se cubre con tan solo 33 profesionales de la enfermería; lo que desde el inicio de la pandemia les demanda turnos de 12 horas diarias .

Por otra parte Guido Santana, entiende que la clase política y quienes tienen la toma de decisiones en sus manos, deberían humanizarse un poco más y reconocer a nivel nacional a los enfermeros y enfermeras como verdaderos trabajadores y profesionales esenciales “nuestro reclamo es para mejorar esto, como dicen las pancartas y carteles-el elefante blanco se volvió a despertar-, es un momento de que nuestras voces se escuchen “.

En el marco de los reconocimientos reclamados, si bien a nivel nacional se apunta a lograr equidad de género de una actividad integrada en un 70% por personal femenino; Lili Soto dijo a Noticias de la Comarca “ Nosotros tenemos un plantel bastante equilibrado, en donde no hay diferencia, nosotros trabajamos todos a la par, no podemos diferenciar que seamos mujeres o varones , acá se trabaja en El Bolsón y me arriesgo a decir en la provincia de Rio Negro, que no es un punto que nos esté afectando “.

La movilización en El Bolsón, fue del sector de enfermería auto convocado, con la sumatoria y adhesión de fuerzas de otros compañeros de trabajo de la salud pública y familiares de enfermeros y enfermeras .