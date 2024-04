“En El Bolsón no habrá tasa al combustible”

De esta manera se manifestó el presidente del Concejo Deliberante, Agustín Guasco, en compañía del bloque de JSRN, integrado por los ediles Laura Rojas, Lucas Castillo y Natalia Karavassilis, ante los medios de comunicación.

“Se han generado comentarios y opiniones acerca de este tema que jamás estuvo en discusión en este Concejo Deliberante porque el Ejecutivo no presentó ningún proyecto, por lo cual quiero llevar tranquilidad y aclarar esta situación: En El Bolsón no habrá tasa al combustible”, indicó el presidente del Concejo Deliberante.

“El intendente Bruno Pogliano fue consultado respecto a la medida que tomó el municipio de Cipoletti, y señaló que era una medida que se estaba analizando en nuestra ciudad, pero jamás afirmó que se iba a implementar en El Bolsón”, indicó Guasco.

También se refirió a las cámaras de Turismo y Comercio que emitieron un comunicado al respecto, y dijo que “en ningún momento estas entidades se comunicaron conmigo o con el intendente, como suelen suceder por otras cuestiones. Es más, incluso podemos trabajar en conjunto ante estos aumentos de energía, combustible y la ausencia de subsidios que nos afectan como comunidad y como destino turístico, siendo si estas medidas concretas que afectan el bolsillo”.

Por otra parte, los medios de comunicación consultaron por las declaraciones vertidas por un concejal de su propio bloque, y señaló que “hay que ser responsables con la comunidad. Me llama la atención”. En este Concejo jamás ingresó ningún proyecto, por lo cual considero que sus declaraciones son desafortunadas y no contribuyen. No las comparto. Debemos actuar con responsabilidad al momento de expresarnos, y más aún cuando se está cumpliendo un rol social”.