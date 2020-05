En El Bolsón la Red Solidaria de Mujeres ya tiene 22 voluntarias

CAMPAÑA NACIONAL POR LA EMERGENCIA EN VIOLENCIA

La red solidaria de mujeres en el marco de la campaña nacional por la emergencia en violencia, en la ciudad de El Bolsón, cuenta con 22 voluntarias inscriptas y activas; y en la provincia de Rio Negro superan las 200 adhesiones.

Esta iniciativa surgió durante la condición de aislamiento social preventivo y obligatorio por la Pandemia Covid 19, ante el incremento de femicidios y hechos violentos intrafamiliares en el contexto de convivencia en cuarentena.

Noticias de la Comarca, entrevistó a Camila una de las voluntarias de El Bolsón, quien ofició de vocera del grupo nucleado en red solidaria de mujeres, con el propósito de brindar asistencia, contención y prevención sobre la violencia de género.

La joven, indicó que realizan un trabajo en red en el marco de la campaña nacional por la emergencia en violencia, a través de la cual se realizan intercambios con capacitaciones, formación e información en contacto la mesa central y pares de todo el país.

Se trata de voluntarias, que no dependen de ninguna organización gubernamental, al respecto Camila sostuvo “Nosotros no somos de ningún organismo del Estado, somos complementarias, nosotros no cobramos ningún sueldo, solo pedimos que se cumpla la ley de emergencia, pedimos un presupuesto para esta ley, queremos poder destinar a hogares sueldos familiares de emergencia y un seguimiento de las víctimas que el Estado no reconoce”.

Al trabajo en red que tiene como objetivo escuchar, asistir, asesorar , contener a víctimas de violencia, como así también trabajar sobre la prevención , en El Bolsón el grupo de voluntarias también impulsa “una colecta solidaria de alimentos frescos y no perecederos , artículos de limpieza, ropa y calzados para niñes, para ayudar a las familias que están en estado de vulnerabilidad” , informó Camila, al tiempo que resaltó “ Por ahora somos nosotros, esto empezó acá en Bolsón a principio de abril, somos muy nuevas en esto… pero todos los días estamos en contacto y tratando de hacer algo nuevo, para que valga el trabajo en grupo tratando de impulsar la campaña desde acá”.

Camila se mostró en contra de la liberación y/o beneficios de prisión domiciliaria a personas condenadas por algún delito, al aseverar “ Yo no estoy de acuerdo con que liberen a ningún condenado por algo, porque si está preso por algo está. Pero también pedimos que se cumpla… porque los femicidas suelen estar presos y vuelven a sus casas cómo si nada, muchos viven cercas de las víctimas, abuelos que viven con sus nietas y la verdad que nos parece muy injusto que se los libere y que por otro lado vaya gente presa por ir a comprar un pan…”.

Dentro de las principales ideas de las voluntarias nucleadas en la red solidaria de mujeres de El Bolsón, tienen como objetivo realizar un registro de todos los casos de violencia que hay, cantidad de denuncias realizadas y cuantas fueron atendidas por la justicia. La campaña también contempla un plan de comunicación por las redes sociales y con afiches en los barrios, las despensas transportes públicos, centros barriales, salitas de salud, “la idea es que la mujer víctima de violencia cuando va a uno de estos lugares sepa que va a encontrar un numero para pedir ayuda y sepan que estamos y que no están solas, porque muchas de estas mujeres viven con sus agresores y no pueden llamar directamente desde sus hogares ”.

Camila, invitó a todas las jóvenes que deseen sumarse al voluntariado “nunca vamos a sobrar… en El Bolsón somos 22 pero pueden sumarse a la red solidaria chicas de El Hoyo, Lago Puelo y de acá también”, sostuvo.

Para poder sumarse pueden comunicarse a través de las redes sociales:

https://m.facebook.com/Campanaemergenciaelbolson/

https://www.instagram.com/campanaemergenciaelbolson/

https://mobile.twitter.com/Emergenciab

Desde la red solidaria de mujeres recuerdan los números de contacto telefónico gratuitos para pedir ayuda o asesoramiento: 144 / 911 en caso de urgencia y emergencias/ o llamando al tel. para atención de emergencias 2944678483/ comisaria de la familia 2945020 204 / guardia área de la mujer 2944100000

Así mismo la vocera del grupo de El Bolsón al ser consultada si tienen algún pedido espacial para hacer a las autoridades municipales, provinciales, nacionales respondió “Solamente pedimos que las denuncias se escuchen, que no se las tomen a la ligera, que sean verificadas, que tengan seguimiento, para que no queden archivadas como suele pasar la mayoría de las veces con la violencia de género, que las mujeres terminan muriendo en manos de sus agresores “.

¿Qué significa para Camila formar parte de esta red solidaria de mujeres?

“A mí en principio me dio miedo involucrarme, porque he vivido hechos de violencia, se cómo se ponen algunos hombres en estos casos. Por suerte la compañera que me ingreso, me aclaro todas las dudas. La verdad que me encanta poder hacer algo por las mujeres, porque yo siempre fui a marchas y sentía que estaba haciendo algo en mí, pero me faltaba poner mi granito de arena en la lucha feminista .La verdad que con esto me siento bien en exigir las políticas necesarias para las mujeres “, aseguró Camila.