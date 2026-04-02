En el aniversario de Lago Puelo, Torres entregó viviendas a vecinos y anticipó la pronta finalización de la ampliación del Hospital y un Centro de Convenciones para la localidad*

En ocasión de conmemorarse el 98° aniversario de Lago Puelo, el Gobernador encabezó la entrega de viviendas a familias de la comunidad y rubricó una serie de convenios para la construcción de más unidades habitacionales en la zona. Además, puso en relieve las nuevas medidas de moratoria y alivio financiero que próximamente serán implementadas a través del Banco del Chubut, con el objetivo de mitigar el impacto de la recesión nacional en las economías locales, y aseguró que “en un momento de tanta división e individualismo, hoy es un día para llamar a la unidad nacional y hermanarnos como pueblo”. Torres también destacó el acompañamiento de la Provincia a las familias afectadas por los incendios ocurridos en la Comarca Andina, y expresó que “hoy, a diferencia de otros tiempos, a esas personas que perdieron absolutamente todo, en menos de tres meses se les está dando una vivienda digna, como corresponde”._

En el marco del 98° aniversario de Lago Puelo, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó el acto oficial desarrollado en la Casa de la Cultura de la localidad andina, y participó también de la conmemoración enmarcada en la Gesta de Malvinas.

Durante el acto, el titular del Ejecutivo hizo entrega de las llaves de sus primeras viviendas a tres familias de la zona, construidas a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU). Asimismo, encabezó la entrega de reconocimientos y menciones a antiguos pobladores, la firma de convenios para la ejecución de nuevas casas en la localidad y acuerdos para el fortalecimiento de la Estación Agroecológica Municipal de Lago Puelo. Durante el acto, el titular del Ejecutivo hizo entrega de las llaves de sus primeras viviendas a tres familias de la zona, construidas a través del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU). Asimismo, encabezó la entrega de reconocimientos y menciones a antiguos pobladores, la firma de convenios para la ejecución de nuevas casas en la localidad y acuerdos para el fortalecimiento de la Estación Agroecológica Municipal de Lago Puelo.

Acompañaron al mandatario el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el titular de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra; el presidente del IPVyDU, Guillermo Espada James; el intendente local, Iván Fernández; el jefe comunal de Paso del Sapo, Víctor Candia; la subsecretaria de Salud Pública, Anabel Pena; el subsecretario de Protección Civil, Eduardo “Lalo” Pérez; y los legisladores provinciales Daniel Hollmann, Jacqueline Caminoa y Fabián Gandón.

*“Reclamar lo que es nuestro”*

Torres sostuvo que “en un momento de tanta división e individualismo, hoy es un día para llamar a la unidad nacional y hermanarnos como pueblo”, y remarcó que “también tenemos que ser conscientes de cómo, siendo una provincia que ha generado tanto durante tantos años, ha sido perjudicada por distintos gobiernos nacionales, sin distinción de color político”.

“En estos más de cien años, donde nuestra provincia generó más de 300 mil millones de dólares solamente en materia de hidrocarburos, me pregunto cómo puede ser que en pueblos como Lago Puelo haya familias que todavía no tienen acceso al gas”, advirtió el mandatario, al tiempo que se refirió a “asimetrías que hacen mucho más difícil en algunos pueblos acceder a una educación terciaria de calidad y a una mayor conectividad”.

“Esa voracidad recaudatoria de los distintos gobiernos nacionales, que dilapidan las divisas que generan provincias como la nuestra, es uno de los actos de injusticia más grandes de un país que se define como federal, pero cuya realidad dista mucho de serlo”, expresó el titular del Ejecutivo, e instó a “hermanarnos como pueblo chubutense para reclamar lo que es nuestro”.

*Fondos adeudados que vuelven a los jubilados de Chubut*

En este contexto, Torres agradeció “a los centros de jubilados de toda la provincia, que lograron un hito muy importante: el Estado nacional le debía más de $48 mil millones a nuestros jubilados y, por primera vez, decidimos defender lo que nos corresponde y fuimos a la Justicia”.

“Se hizo lo que había que hacer. Acompañaron con su firma los distintos centros de jubilados y los representantes de los trabajadores estatales, y el resultado fue claro: la Justicia nos dio la razón y pudimos firmar un acuerdo mediante el cual la Nación va a devolver esos recursos que son pura y exclusivamente para nuestros jubilados”, agregó.

“En un momento de recesión nacional, es cansador escuchar a economistas decir que la Argentina está ‘volando’, mientras cada vez es más difícil llegar a fin de mes”, señaló Torres, indicando que “esto ocurre porque en la medición de la inflación hay componentes subrepresentados, como los servicios y los alquileres, lo que termina deteriorando el poder adquisitivo”.

*Recesión nacional y medidas locales*

“Esta es una problemática que atraviesa a todos: docentes, policías, empleados de comercio, comerciantes y gastronómicos. Ya ocurrió en otra época, por eso es fundamental entender el contexto y hacer todo lo posible para dinamizar la economía”, planteó el Gobernador.

“Para eso tenemos que generar políticas intensivas de inversión, como por ejemplo las viviendas, que representan desarrollo porque quienes trabajan en la construcción consumen en los comercios locales. Es una forma concreta de paliar los efectos de la recesión”, sostuvo, y agregó que “también estamos impulsando una política de moratoria y alivio financiero a través del Banco del Chubut para ayudar a muchas familias a salir de situaciones de endeudamiento”.

“Los pueblos que no tienen memoria están destinados al fracaso, por eso tenemos que aprender de los errores del pasado”, recalcó Torres, anticipando que “todas las herramientas van a estar disponibles y es clave que estemos unidos para atravesar este momento”.

“Hoy el barril de petróleo tiene un valor alto producto de una coyuntura internacional, y eso va a generar mayores ingresos; pero incluso en contextos favorables, tenemos que administrar mejor y no repetir errores”, añadió.

*Factibilidad de gas en la región cordillerana*

“Gobernar en este contexto saca lo mejor de algunos dirigentes y también expone mezquindades de quienes prefieren que a otros les vaya mal. Nosotros elegimos hacernos cargo y trabajar de cara a la gente”, expresó el mandatario.

Asimismo, puso en valor las obras para ampliar el acceso al gas en la cordillera, a partir de la instalación de plantas compresoras en Alto Río Senguer y Gobernador Costa, y la interconexión entre el Gasoducto Patagónico Cordillerano y el Gasoducto San Martín.

“Estamos hablando de una inversión de más de $57 mil millones para que más de 12.500 familias puedan acceder a un servicio básico como el gas”, indicó, remarcando que “lo que no se hizo en épocas de bonanza, hoy lo estamos haciendo con esfuerzo y compromiso”.

*Viviendas para damnificados*

En otro tramo de su discurso, Torres se refirió a los incendios ocurridos en enero en la Comarca Andina y destacó las gestiones realizadas para asistir a las familias afectadas.

“Más allá de quienes intentaron hacer política con una situación tan dolorosa, en ese momento prevaleció la solidaridad de todo el pueblo argentino; y hoy, en menos de tres meses, esas familias están accediendo a una vivienda digna, como corresponde”, afirmó.

*Acompañamiento*

Por su parte, el intendente Iván Fernández agradeció al Gobernador “por acompañar a nuestra comunidad”, y señaló que “hacía muchos años que no teníamos una presencia tan activa del Estado provincial”.

También destacó el acompañamiento en el homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas, en el marco del 44° aniversario, y remarcó que “a pesar de un contexto difícil, seguimos avanzando para que más vecinos accedan a servicios”.

*Características de las viviendas entregadas*

El proyecto ejecutado por la Provincia a través del IPVyDU contempla seis unidades habitacionales de 46,9 m², con dos dormitorios, ubicadas en el sector identificado como Circunscripción 2, Sector 6, Chacra 8.

Las viviendas cuentan con platea de hormigón armado de 18 cm, muros de mampostería de ladrillo cerámico portante, aberturas de aluminio con vidrio de 4 mm, puertas interiores de madera, revoque termoaislante y revestimiento plástico exterior.

Cada unidad dispone además de instalaciones eléctrica, sanitaria y de gas, calefactores tiro balanceado, cocina y termotanque.

*Respuesta a la demanda habitacional y reconocimientos*

Las tres viviendas entregadas forman parte de un proyecto más amplio que contempla la construcción de siete unidades en total.

Asimismo, se firmaron convenios para la ejecución de siete viviendas adicionales, cuatro de ellas bajo modalidad tutelada.

Durante la jornada, el mandatario también entregó reconocimientos a antiguos pobladores: Donelia Cárdenas, Carlos Vicentin, Lirio Railef y Feliciano Venancio Losada.

Finalmente, se concretó la firma de un convenio entre la Secretaría de Trabajo del Chubut y la Municipalidad de Lago Puelo para fortalecer la Estación Agroecológica Municipal, promoviendo el desarrollo del empleo verde y la generación de mano de obra calificada.