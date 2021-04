En el aniversario, Augusto Sánchez invitó “a reconstruir Lago Puelo entre todos”

En el 93° aniversario de Lago Puelo y en el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el intendente Augusto Sánchez rindió homenaje ayer “a nuestros héroes, en la persona del excombatiente Raúl Guerreiro. En la medianoche del jueves, concurrí a la vigilia que cada año se hace en nuestra comunidad, con mucho honor para cada uno de nuestros soldados quienes sufrieron un proceso de ocultamiento de lo que había pasado. Hay relatos de cada uno de ellos cuando volvieron a sus casas, donde ni siquiera los amigos fueron a recibirlos. Muchos jamás pudieron superar ese trauma, por ello es que hubo tantos suicidios. Por suerte, otros gobiernos trabajaron para reconocerlos, otorgando pensiones, generando trabajo y para tenerlos en la memoria del pueblo argentino”.

Resaltó enseguida que “también hubo otros que fueron torturados, reprimidos o ejecutados en el propio campo de batalla. Hoy se están llevando adelante juicios donde se está investigando y esperemos que se llegue a la verdad, porque cuando ocurrió esta locura de Malvinas por parte del gobierno dictatorial de entonces, su principal herramienta fue la represión y la desaparición de muchos habitantes argentinos. Una cuestión que la historia y la justicia tendrán que rever, revisar y condenar”, señaló.

De igual modo, calificó que “es un cumpleaños difícil para todos quienes vivimos en Lago Puelo, toda vez que el 9 de marzo sufrimos una circunstancia catastrófica en términos ambientales”, en referencia al incendio de “quinta generación” que arrasó con centenares de viviendas en los parajes Cerro Radal y Las Golondrinas.

“No estábamos preparados para semejante contingencia –reconoció-, desde entonces trabajamos incansablemente para tratar de llegar a todos los vecinos que fueron afectados de forma directa o indirecta. Lamentablemente, algunos perdieron cosas materiales y otras inmateriales que jamás se podrán recuperar: recuerdos, obsequios, cartas o el baúl que había traído su abuelo desde Italia”, graficó.

“Hoy estamos pensando en la reconstrucción –recalcó-, que llegará en tiempos diferentes según las expectativas de quien la esté esperando. A muchos vecinos les gustaría que ya se pudiese levantar nuevamente su casa, sus galpones, sus alambrados o las redes de agua, pero ello conlleva un tiempo”.

“No se pueden levantar rápidamente 450 viviendas -reiteró-, por suerte el Estado nacional nos viene acompañando desde el primer día. El propio presidente Alberto Fernández, con quien me reuní el lunes pasado, me pidió personalmente que trabajemos muchísimo por todos los vecinos de Lago Puelo, con muchas expectativas para encontrar las soluciones que se demandan”.

El acto se desarrolló en la plaza central de Lago Puelo, con presencia de abanderados de la Asociación Sanmartiniana, concejales y funcionarios de la comuna, una formación del Ejército Argentino y algunos vecinos.

En su alocución, el jefe comunal recordó asimismo “la década del ’70, cuando algún gobierno definió que era bueno sacar el bosque nativo y reemplazarlo por los pinos que crecían rápidamente para generar una industria de la madera, fue forjando un cambio del ecosistema muy importante, que desembocó en aquel fatídico 9 de marzo, donde veníamos de varios meses de sequía, un día de temperaturas de 30 grados, vientos de 60 kilómetros por hora y mucho material combustible para quemar”.

En coincidencia, “las brigadas estaban con todo su esfuerzo puesto en la localidad de El Maitén, que estaba en alto riesgo por el incendio que llegaba desde Mallín Cumé. Todos esos factores hicieron que aquí se transformara en una tormenta de fuego, como lo definieron los técnicos, y en consecuencia la devastación que provocó, quemando 14 mil hectáreas en solo 8 horas, de las cuales mil corresponden a nuestra localidad, y dejó a 1500 personas afectadas de forma directa”, aseveró.

Reconstrucción

Augusto Sánchez insistió en que “con mucho esfuerzo desde todas las áreas del municipio, hoy estamos trabajando en la reconstrucción, además de los voluntarios que han llegado desde distintos puntos de la Argentina, más los aporte solidarios desde Ushuaia hasta Salta. Gente que viene para ayudar a reconstruir una vivienda, mover escombros, retirar un alambrado quemado o simplemente acompañar a los vecinos damnificados”.

En conclusión, afirmó que “el incendio del 9 de marzo debe ser el inicio para repensar cómo vivir en el bosque y su relación necesaria con las viviendas y los habitantes. También hay que aplicarlo en todas las ciudades vinculadas al bosque andino patagónico. Es un desafío para llevar adelante. A las pocas horas del incendio, algunos vecinos me pedían abrir calles de evacuación; pero me parecen más importantes las medidas de prevención para evitar que el fuego comience, pensando en la armonía necesaria de la interrelación con la naturaleza que nos rodea”.

Incluso, “así está escrito en la Carta Orgánica que sancionamos hace dos años, pero lo tenemos que llevar con más fuerza a la práctica. Lo que sucedió en Lago Puelo y la Comarca Andina tiene que ser un aprendizaje para todos los pueblos de la cordillera patagónica”, subrayó.

“Vamos a seguir trabajando para que nuestra comunidad se reconstruya rápidamente. Haremos lo necesario para volver a otra normalidad, aún cuando nada será igual. Es una tarea que nos compete a todos, donde los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen un rol fundamental”, aseguró.

Sánchez concluyó remarcando que “desde el 9 de marzo nos descuidamos en referencia a la pandemia del Covid. En los próximos días tendremos que ver cómo colaboramos con el hospital para que mucha más gente pueda vacunarse y reforzar las medidas de seguridad y el auto cuidado”.

Descubrimiento

Lago Puelo fue descubierto por el conquistador español Juan Fernández en 1621, quien navegó desde la Isla de Chiloé hasta la desembocadura del río Puelo, en el seno de Reloncaví, y luego lo remontó buscando la mítica “Ciudad de los Césares”, donde se suponía que vivían rodeados de enormes riquezas los sobrevivientes de la expedición del almirante Pedro Sarmiento de Gamboa.

En su derrotero, aquel adelantado español no encontró oro ni nada fabuloso, pero quedó en la historia como el primer blanco que se contactó con los aborígenes poya, quienes dominaban estos territorios. En su tozudez, Juan Fernández y sus escasos soldados dieron finalmente con el lago Puelo (que toma la etimología de “agua del este”), del que dieron cuenta en los relatos “por su incomparable belleza, su flora y su fauna circundante”, pero de “Trapalanda” ni noticias. Recién entonces se dio por vencido y decidió retornar a Castro.

Recién 263 años después apareció a caballo por Lago Puelo otro blanco: Pedro «Motoco» Cárdenas, proveniente de Río Bueno, provincia de Osorno (Chile), un personaje que vivió una vida novelesca y fue el primero en instalarse en lo que llamó “Valle Nuevo”, creyendo haber hallado un abrigado rincón ganadero en los confines de su patria. Tendría que pasar una década (hasta 1902) para que se enterara que estaba en suelo argentino.

En 1928 la población estaba compuesta por un 90% de inmigrantes chilenos. El 2 de abril de ese año se conformó la primera comisión de fomento, integrada por los maestros argentinos Pedro Pascual Ponce, Eduardo Mayorga y Remigio Nogués, junto a los hacendados Anacleto Salaberry y Rogelio Ávila Castillo. La jurisdicción comprendía los valles de Lago Puelo, Cerro Radal, Las Golondrinas, El Hoyo, El Turbio y Lago Esperanza.

Municipio

En 1958, Lago Puelo pasó a ser municipio. El primer intendente constitucional fue Ricardo Solari (UCRI), quien falleció en el cargo. Fue reemplazado por Emilio Cárdenas (completó el periodo hasta 1961). Siguieron Waldimiro Sinigoj (1962); Juan Uribe (1962-1966); Juan Furno (1966-1969, de facto); Waldimiro Sinigoj (1969-1973, de facto); Luis Roberts (1973-1976, PJ); Ricardo Costa (1976-1979, de facto); Raúl Ibarra (1979-1983, de facto); Waldimiro Sinigoj (1983-1987, Pach); Eduardo Daniel (1987-2003, Pach); Iván Fernández (2003-2015, Pach/Provech); Raúl Ibarra (2015-2019, Chubut al Frente) y actualmente Augusto Sánchez (Frente de Todos).