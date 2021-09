En Chubut se sigue recomendando el uso de barbijos 

Fabián Puratich Ministro de salud del Chubut tras anuncios dados por el gobierno nacional, subrayó que el uso de barbijo no trae mayores complicaciones, y está comprobado que reduce contagios. Al tiempo que reconoció que aun preocupan los eventos en espacios cerrados sin una buena ventilación.

El ministro en rueda de prensa, sostuvo que hay que esperar el decreto nacional, para tomar medidas a nivel provincial. Si bien se expresó a favor de la reapertura de los eventos de esparcimiento al aire , reconocio que “Todos los eventos en espacios cerrados sin una buena ventilación nos preocupan”.

Para agregar “Uno entiende las necesidades y lo que han sufrido distintos sectores. En esos los aforos están reducidos a un 50% y eso es importante para poder mantener mínimamente alguna medida de cuidado y fortalecer la ventilación para que el riesgo sea menor. Cada habilitación deja una preocupación al sistema de salud”.

Puratich más adelante confirmó lo que ya había sido comunicado por el Ministro de Turismo, que en Chubut no se solicitará el test de antígeno o PCR para quienes ingresaban en el transporte público terrestre como aéreo.

Buena situación epidemiológica

En ese marco indicó que hace 26 semanas se viene registrando un descenso de los casos diagnosticados, y una baja en ocupación de camas de terapia intensiva por COVID.

Más adelante el Ministro, volvió a apelar a la responsabilidad individual considerado fundamental, como así también el hecho de haber avanzado en el plan de vacunación sobre una amplia franja de población.

A esto Puratich sostuvo que que la población más compleja es la de los jóvenes y adolescentes. “Ellos han sufrido la pandemia más que el resto. Y porque la adolescencia es una etapa clásica de rebeldía y rompimiento de reglas. Ahora está llegando la posibilidad de vacunar a los adolescentes; también está previéndose con niños. Estamos en una etapa distinta que debemos tomarla con los cuidados necesarios. Dijimos que la primavera iba a ser una etapa distinta y esto se está concretando gracias al esfuerzo de la sociedad”, fundamentó el ministro de Salud.

En relación a la llegada del primer caso Delta en la provincia, destacó que el mismo pudo “bloquearse” a partir del cumplimiento de las normativas por parte de la persona afectada.

Puratich se encargó de aclarar que las medidas anunciadas por la ministra de Salud de Nación entrarían en vigencia el 1º de octubre cuando “caiga” el decreto nacional vigente. “Yo voy a seguir recomendando el uso del tapabocas porque no es algo que traiga alguna complicación ya que claramente está demostrado que disminuye los contagios en zonas respiratorias. Con medidas de control y cuidado, se puede estar más tranquilo”, explicó Puratich.

Respecto a quienes todavía no se han adherido al Plan Nacional de Vacunación, recomendó informar que “la vacuna no trae ninguna complicación y protege a todos”.A nivel provincial la vacunación contra COVID superó el 55 % del total de personas mayores de 18 años, lo que indica que se está muy cerca del 70% proyectado para llegar con la inmunización.