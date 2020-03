En Chubut  la cuarentena se extiende hasta Semana Santa

El ministro de Salud de Chubut independientemente a lo que determine el gobierno nacional sobre la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio, sostuvo que en la provincia se dilatarán la medida de aislamiento.

La decisión fue expresada al gobierno nación, a menos de una semana de cumplirse el aislamiento. En conferencia de prensa, el Ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich señaló que se trata de “una decisión que como provincia ya la expresamos a Nación y la vamos a seguir manteniendo, independientemente de cómo se avance a nivel nacional, donde también hay acuerdo en extenderla hasta Semana Santa”.

Al tiempo que advirtió “Epidemiológicamente sabemos que en los próximos 15 días la curva va a ascender con respecto a la situación actual, por eso estamos absolutamente de acuerdo en extender la cuarentena”, ratificó el ministro.

Al sábado Chubut se mantenía en 0 caso positivo, por lo que ya está determinada la postura de extender la cuarentena la vez, y las autoridades que integran el comité de crisis provincial, aseveraron que no duraran en endurecer las reglas para evitar el brote, o la propagación del virus en la provincia.

Llegada de kits

Fabián Puratich, titular de la cartera de salud, adelantó que ni bien tengan posibilidad de vuelos, van a estar llegando dos respiradores y los kits para hacer el diagnóstico de coronavirus en Chubut. Enviados por el Ministerio de Salud de Nación.

Hay dos laboratorios capacitados para realizar dichos diagnósticos, los cuales se encuentran en Trelew y Esquel. Los resultados de laspruebas para Covid-19 se determinarían en 24 horas.

Cumplir la cuarentena donde están

“Las personas que están fuera de la provincia no van a volver. Quien salió cuando no tenía que hacerlo tiene que asumir su responsabilidad y cumplir con la cuarentena en el lugar donde está ahora. No es una decisión para discutir. Ya fue tomada y tienen que ser respetada”, aseveró Puratich.