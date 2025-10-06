En 19 allanamientos, la Policía del Chubut secuestró armas, droga, dinero en efectivo y una cantidad inédita de municiones

Los procedimientos se llevaron a cabo este sábado en distintos domicilios e inmuebles de Comodoro Rivadavia, a partir de una serie de actuaciones judiciales vinculadas a una causa por presunto abuso de armas y amenazas, relacionada con tiroteos ocurridos en la localidad días atrás. Los agentes incautaron además equipos de comunicación y cámaras de videovigilancia, en un operativo desplegado por la División Policial de Investigaciones.

La Policía del Chubut llevó adelante una veintena de allanamientos en Comodoro Rivadavia, en el marco de una causa por abuso de armas y distintos hechos interrelacionados ocurridos días atrás, vinculados a disputas entre presuntos grupos antagónicos.

En total, se realizaron 19 procedimientos en distintos puntos de la ciudad, que finalizaron con el secuestro de armas de distinto calibre, una importante cantidad de municiones, cocaína, marihuana y equipos de comunicación.

Los allanamientos fueron solicitados por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación por los delitos de abuso de armas, daño, y violación al Artículo 189 bis, que sanciona la tenencia y portación ilegal de armas de fuego, entre otros. Se llevaron a cabo de manera simultánea este sábado.

Armas, droga y equipos de comunicación

Durante el importante operativo, desplegado por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia, los agentes identificaron a siete personas y requisaron un total de 19 domicilios. En los mismos se incautaron seis armas de fuego de distintos calibres, entre ellas dos pistolas Bersa Thunder calibre .380 HCP, cada una en un inmueble diferente, un revólver, dinero en efectivo, más de 1.500 municiones de diferentes calibres, 400 gramos de cocaína y marihuana fraccionada, presuntamente lista para su comercialización, entre otros elementos.

Asimismo, en uno de los domicilios requisados los agentes hallaron cuatro plantines de sustancia vegetal, que arrojaron resultado positivo al test de campo, determinándose que se trataba de plantas de cannabis sativa de 72, 47, 52 y 55 centímetros de altura, respectivamente. Las mismas fueron incautadas en el marco de la causa, informándose de las diligencias al Juzgado Federal con sede en Rawson por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Por otra parte, durante los allanamientos la Policía secuestró equipos de comunicación, un chaleco de protección balística, cámaras de videovigilancia y una importante cantidad de teléfonos celulares, cuyo contenido será peritado en función de la investigación judicial que permanece en desarrollo.

—