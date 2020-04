El Maitén, mantiene en forma estricta control policial en los retenes de ingreso a la localidad, en el marco de las medidas preventivas sanitarias en pos de minimizar riesgo en la población frente a la Pandemia Covid-19. Una empleada del MPF de la Comarca protagonizó tensa situación en un retén policial de control de ingreso a El Maitén , cuando intentó ingresar por un motivo personal-familiar.

Es así que este miércoles, se vivió una situación de tensión protagonizada por una mujer domiciliada en El Bolsón, Provincia de Rio Negro, que se desempeña como empleada del Ministerio Publico Fiscal de la Comarca, por un motivo personal familiar pretendió ingresar a la localidad de El Maitén, y ante la aplicación de protocolo que establece que toda persona que ingresa bajo una causa justificable al ejido municipal y pretenda permanecer en el lugar, deberá cumplir con el aislamiento sanitario preventivo obligatorio de 14 días, según lo ordena el ministerio de salud , directiva que mantienen firme de cumplimiento desde la dirección del hospital zonal de El Maitén; caso contrario y por no constar con domicilio constituido en esta localidad no se le permitía el ingreso.

Según se supo, la directiva exacerbó a la mujer que se trasladaba al bordo de un automóvil acompañada por otras tres personas, que ofuscada se comunicó de forma directa con el comisario de El Maitén , advirtiendo que iba a radicar una denuncia , “ ya que el Dr. ORO como el Dr. DIAZ MAYER consideraban la postura adoptada como una ilegalidad y que ello solo ocurría en esta localidad de El Maitén, ya que en otras jurisdicciones nunca se le impidió transitar libremente, cuando en realidad esta persona ni si quiera contaba con los certificados habilitantes para tal actividad en este marco de contingencia y solo tenía en su poder una autorización emitida por el Poder Judicial que según ella, la facultaba para transitar libremente, volviendo hacer hincapié en considerar actos abusivos por las autoridades de salud y en este caso por parte del suscripto en no permitirle el ingreso”.

La situación queda plasmada en acta policial, considerándose que existe méritos para aplicar las prescripciones del Art. 205 del C.P., en virtud de no herir relaciones que ya existen por un trabajo mancomunado que se realiza por ejemplo con el Ministerio Publico Fiscal, del cual esta persona resulta integrante.

La mujer sin entender las pautas de las cuales resulta de contralor de esta autoridad, optó por retornar a la ciudad donde registra domicilio. Cabe remarcar que la misma no portaba ningún tipo de documentación habilitante para circular.

Más infractores del Código penal

Más tarde también el personal policial del retén de ingreso a El Maitén, tomo intervención en un hecho en el que también se labró acta infracción al artículo del código penal Nº 205 , bajo apercibimiento del Art. 239, como así el cumplimiento de los 14 días de cuarentena obligatoria. Los protagonistas de esta situación fueron un hombre domiciliado en Neuquén y otro en El Maitén. Ambos fueron notificados de la infracción. Ante la misma se permitió que el sujeto con domicilio en la localidad ingrese ordenándose la cuarentena sanitaria correspondiente, mientras que el conductor del vehículo retornó viaje a su provincia notificado de la infracción labrada.

Sobre las hora 21:30 horas aproximadamente se detectó en el ingreso principal la localidad, el arribo de un camión de carga que en horas de la mañana y con los certificados respectivos había salido de la localidad con destino a El Bolsón pcia de Rio Negro, por lo cual y atento a la requisitoria explicita del Director del Hospital local, con el consenso de este se lo abordo bajo el protocolo prexistente y se lo notifico sobre la cuarentena obligatoria de 14 días, todo ello bajo apercibimiento del Art. 239 C.P.