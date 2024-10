Emotivo acto por el Día Mundial del Turismo en la Legislatura del Chubut

Se realizó una presentación de la experiencia turística Campo de Tulipanes del Valle de Trevelin; junto a un reconocimiento a Natalia Leske, trabajadora que cumplió diversas funciones tanto en la cartera turística como en la casa de las leyes provincial.



Con motivo de la celebración del Día Mundial del Turismo, que se conmemora cada 27 de septiembre; el Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio «Nacho» Torres, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, junto a la Legislatura Provincial; realizó un acto de presentación de Tulipanes Patagonia y homenajes.



La actividad fue dividida en dos etapas: por un lado, se presentó la experiencia turística Campo de Tulipanes, realizada por el propietario del emprendimiento, Juan Carlos Ledesma; mientras que por otra parte, se reconoció la trayectoria a Natalia Mabel Leske, quien cumplió distintas funciones en el Ministerio de Turismo como en la Legislatura en los últimos 20 años.



El evento fue encabezado por el ministro de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, Diego Lapenna, junto a la presidente de la Comisión Permanente de Turismo y Deportes de la Legislatura, Karina Otero; participando además funcionarios de la cartera turística, distintos diputados provinciales, así como también ex funcionarios del área como Enrique García y Cecilia Torrejón.



Herramienta económica



«El gobernador Ignacio Torres está convencido que el turismo tiene que ser una gran herramienta económica» afirmó durante su presentación el ministro Lapenna, destacando además que «desde el Ministerio intentamos seguir la dinámica de un gobernador que no para y, en estos casi diez meses de gestión queda evidenciado que es así”.



El ministro agradeció también “a los legisladores provinciales, quienes también entendieron que si no se trabaja en conjunto, es muy difícil hacer”, y no dejó de mencionar y agradecer a funcionarios de antiguas gestiones del Ministerio, “porque Chubut supo ser vidriera de la Patagonia gracias a trabajar en conjunto entre el sector público y el privado. Hoy queremos volver a ser lo que fuimos en materia turística”, subrayó.



Finalmente, Lapenna destacó la labor de todos los funcionarios actuales y trabajadores de la cartera turística, “pero hay alguien en particular que me emociona ver el esfuerzo, dedicación y alegría que pone cada día. Su trabajo ha sido fundamental para que se haya sacado una Ley destinada al incentivo de las inversiones turísticas. Por eso hoy queremos reconocer el trabajo que Natalia Leske brindó al turismo de la provincia en más de 20 años”.



Especial reconocimiento



La licenciada en Turismo de la Universidad del Salvador, Natalia Mabel Leske, comenzó su trabajo en el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas el año 2000 y a lo largo de esta trayectoria, se ha desempeñado en distintos roles técnicos, directivos y de asesoramiento; donde se involucró activamente en procesos claves para el desarrollo de la actividad turística y para la conservación de las áreas protegidas de la provincia.



Entre emotivas palabras y emoción, Leske agradeció la presencia de familiares, compañeros de trabajo y amigos: “Esto es una sorpresa gigante, no me lo esperaba para nada. He dado mi vida a este Ministerio, incansablemente. Es una pasión, me encanta lo que hago. Y cuando me consultaban si no me tomaba licencia por todo este proceso que me tocó vivir el último año, les dije que no. Porque esto es lo que me gusta y mientras pueda, lo voy a hacer”, afirmó.



Leske recibió placas y regalos de reconocimiento no solo de parte de la cartera turística provincial, sino que también de la Legislatura, de la Cámara de Turismo de Chubut, y de la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT).



Presentación Tulipanes Patagonia



La experiencia Tulipanes Patagonia, tiene epicentro en el Valle de Trevelin y su temporada transcurrirá del 7 de octubre al 7 de noviembre.



El propietario del emprendimiento, Juan Carlos Ledesma, brindó un detallado informe de los comienzos, el crecimiento e impacto del producto en las últimas temporadas, y también adelantó los planes a futuro, donde se destaca la creación de una sucursal en la región del Valle Inferior del Río Chubut.



Ledesma explicó que “el impacto de la Experiencia Tulipanes, repercute en todo el turismo de la región. Gracias a la gestión del Estado, los vuelos durante el mes de octubre a la ciudad de Esquel son de 53 aviones, en contraposición de los 30 que recibe la ciudad en el resto de los meses del año”, indicó.

