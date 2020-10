Embanderados como comunidad mapuche ocupan y bloquean los accesos a un campo privado en El Foyel

Desde ayer, bajo la bandera mapuche de reivindicación un grupo de personas que dicen formar parte de la comunidad Gallardo Calfú, ingresaron a un campo ubicado en paraje El Foyel, desconociendo la titularidad de la tierra a nombre de Arturo Soriani, desde hace 40 años, familia a la que acusan de haber estafado a su dueño bajo cuyo nombre hoy reivindican acción de recupero territorial ancestral. El hecho fue denunciado ante la justicia rionegrina. Desde el gobierno provincial aseguran que dicha agrupación de encapuchados no tienen ningún papel ni antecedente que los avale como comunidad mapuche para poder hacer la recuperación de este territorio.

Un grupo de personas en su mayoría encapuchados portando bandera mapuche aludiendo ser miembros de la comunidad mapuche Gallardo Calfú, según lo denunciado por el titular del campo violentaron candados de las tranqueras de ingreso y se instalaron en varias carpas , situación esta que los tomó de sorpresa y los dejó de rehén dentro su propia propiedad.

Tras la denuncia el fiscal Francisco Arríen, de la unidad descentralizada de El Bolsón, tomó cartas en el asunto y convocó a la familia propietaria del lugar para este viernes a las 15 horas, con la idea de que exhiban la documentación en la que acreditan ser los titulares de las tierras.

La familia Gallardo hace años atrás intentó sin éxito una acción judicial en reclamo de las tierras en cuestión, sin resultados positivos, ya que la justicia reconoció y de alguna forma revalidó el título de propiedad de Soriani.

Rehenes en su propio campo

Según se informó son tres las casas dentro de la propiedad hoy sin posibilidad de ingreso ni egreso del lugar, ya que la comunidad mapuche bloqueo los dos caminos existentes.

Martin Soriani hijo del dueño de la tierras al ser consultado por FM Paraíso 42º cuál era la situación judicial entorno a la ocupación dijo “La verdad que es todo muy lamentable, ya que el fiscal me puso a mí a la altura de esta gente, me dijo que yo tengo que presentarme ante la justicia y acreditar titularidad de la propiedad. La verdad me parece una cosa totalmente descabellada, que nosotros tengamos que presentar nuestro título siendo que somos los dueños y los que no podemos entrar ni salir de nuestra propiedad”.

“No se puede ni dialogar, no sabemos ni quienes son… están todos encapuchados, no sabemos cuántos son”, insistió Soriani.

Reivindican la recuperación y liberación de territorios

Por su parte Guadalupe, una vocera del grupo que se identifica como Lof Gallardo Calfú, señaló que es un tema de larga data y que el problema viene a raíz de la quita engañosa de las tierras de su abuelo. Desmintió estar incentivados y/ o apoyados por intereses ajenos a la comunidad.

Sosteniendo que “Hay una realidad es que las comunidades mapuches han perdido territorios mediante metodología de engaño fraudulento. La justicia nunca va a salir a nuestro favor porque eso significa de alguna manera aceptar que ellos hicieron algo mal en su momento, dejando que este señor con una huella digital acepte un acuerdo de sesión de tierras por un pedazo a la vera del rio Quemquentreu a cambio de un galpón viejo”.

“Ahora la familia se levantó y tiene fuerzas para recuperar ese territorio Nosotros somos de acá de toda la vida, a nosotros no nos pagan por ir… estamos porque somos mapuche y esas tierras fueron quitadas de una forma violenta mediante engaños”, afirmó Guadalupe a Fm Paraíso 42º.

Así mismo en un comunicado emitido, la comunidad hizo un llamado a sus pares mapuches a la recuperación y liberación de territorios ancestrales.

Por otra parte la vocera, aseguró que no quieren molestar a los vecinos linderos de Foyel y que la recuperación involucra solamente a la familia Soriani, en relación a una superficie que ronda las 600 hectáreas. También aseguran no ser una comunidad violenta.

El gobierno de Rio Negro repudio accionar de comunidad mapuche

El Ministro de Gobierno de la Provincia de Rio Negro Rodrigo Buteler también fijo postura de gobierno en torno al tema, al sostener que “Desde el gobierno estamos muy preocupados, hay una ocupación de aproximadamente 30 encapuchados, donde hay una familia que es la titular de la tierra y vive hace más de 20 años en el lugar. Nosotros repudiamos este accionar y usurpación que viola los derechos de la propiedad. En su momento hubo un reclamo ante la justicia, en donde la justicia ratifico que la propiedad es de la familia Soriani. Por lo tanto todas estas personas encapuchadas que hoy están ahí, tienen que dirigir su reclamo a la justicia, sino esto es la ley de la selva… cualquiera bajo el nombre de una comunidad originaria se instala y nadie los puede sacar” .

A lo que agregó “Desde el gobierno estamos tratando que no se genere ninguna situación violenta, la buena gente… la gente de trabajo, se cansa y quiere manifestarse en el lugar donde están los encapuchados y nunca sabemos cómo van a reaccionar, no queremos que se generen enfrentamientos “, aseveró Buteler.

El funcionario rionegrino, reconoció que hay preocupación en el gobierno provincial por estos modus operandis, en donde empiezan a aflorar las tomas por un lado y usurpaciones con supuestas reivindicaciones, que es lo que pasa en Mascardi y ahora en Foyel, no sabemos quién está detrás de estas capuchas, y que intereses tienen…

Por otra parte Buteler, aseguró que esta comunidad que se auto denomina Lof Mapuche Gallardo Calfú, no tienen ningún papel ni antecedente que los avale para poder hacer la recuperación de este territorio.