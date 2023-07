ELECCIONES 2023 EN LA COMARCA ANDINA : Salamín ganó en El Hoyo, Contreras en Epuyén, Fernández en Lago Puelo, Currilén en El Maitén y Boudargham en Cholila

Este domingo la Comarca Andina, definió sus nuevos intendentes, en El Maitén y Cholila ganaron la reelección los intendentes Currilén y Boudargham bajo la alianza Arriba Chubut, en El Hoyo y Epuyén el triunfo fue de Juntos por el Cambio con Salamín y Contreras a la cabeza; y en Lago Puelo ganó Fernández por el PTP.

Al cierre de la edicion de esta nota , aun restaba que el TEP oficialice los resultados provisorios de las cinco localidades que integran la Comarca.

La jornada eleccionaria en la Comarca Andina se inició con normalidad, en muy pocas escuelas se atrasó el inicio por falta de autoridades de mesa o alguna advertencia de los fiscales que fue subsanada en pocos minutos. En Lago Puelo lamentablemente en la mesa 657 de la escuela 765 se detectó un mensaje mafioso con la colocación de cuatro casquillos de bala, sobre las boletas del partido Crecer.

Todos los candidatos coincidieron en remarcar la importancia de que la ciudadanía participe en la jornada eleccionaria, como forma de reivindicar y mantener los 40 años de democracia de nuestro país.

En Lago Puelo hubo siete candidatos a intendente para las elecciones de este domingo; mientras que en El Hoyo y El Maitén fueron tres las boletas y cuatro en Cholila. En Epuyén fueron tres las propuestas para administrar el municipio, en esta localidad se dio la particularidad de que el Tribunal Electoral Provincial terminó por dar de baja la candidatura de Juan Carlos Corrías (Renovación y Desarrollo), con el argumento de no haber renunciado a su cargo de juez de paz suplente, en consecuencia, solo pudieron participar en la categoría de concejales.

El Hoyo: Contundente triunfo de Cesar Salamin JxC

En la localidad de El Hoyo, el triunfo a la intendencia fue de Cesar Salamín, quien se impuso en las urnas con importante acompañado de la ciudadanía hoyense sobre al actual intendente Pol Huisman por un amplio porcentaje. Había pasado menos de una hora del cierre de la jornada eleccionaria, y la tendencia del recuento de votos inclinaba la balanza poniendo a Salamín como el ganador.

Con más del 57 % de los votos, a partir del 10 de diciembre Salamín es el nuevo intendente de El Hoyo, siendo uno de los tantos justicialistas que se sintió expulsado de su propio partido y fue abrazado e invitado a participar por “Nacho” Torres quien encabezó la candidatura a la gobernación de Chubut por Juntos por el Cambio.

Finalizado el recuento de votos Salamín salió a festejar con vecinos y vecinas que se agolparon frente a la escuela 81 a esperar su salida, ocasión en la que expresó “Esperábamos un buen resultado, pero la verdad que lo que se dio de alguna manera me sorprendió, creo que el pueblo se expresó a la mentira, la falsedad… La gente sentía la falta de empatía del gobierno municipal, y este es el resultado “; a lo que añadió “ Lo que si voy a dejar en claro que vamos a defender a los trabajadores, porque hay quienes aún no han firmado la renovación de sus contratos… que no se le ocurra al intendente dejarlos sin trabajo porque vamos a estar en la puerta del municipio para defenderlos “

En Lago Puelo ganó Iván Fernández

El ex intendente Iván Fernández tras volver al ruedo político después de ocho años encabezando propuesta por la Reconstrucción de Lago Puelo, acompañado en la fórmula por Pablo Lapitzondo como viceintendente.

El equipo que encabeza la propuesta triunfadora de Fernández, bajo el partido PTP se caracteriza por ser netamente propio, el ex intendente en estas elecciones no acepto imposiciones ni arreglos con el oficialismo local, aunque si llevó adherida la candidatura de Juan Pablo Luque.

Durante el festejo acompañado por una multitud frente al local partidario , Iván Fernández en contacto de prensa dijo “ nosotros estábamos confiados que íbamos a ganar, después de la campaña de odio y desprestigio que sembraron en contra nuestro y mía en lo personal, la gente no les creyó, se demostró que son unos mentirosos, la gente después de 8 años nos dio su acompañamiento nuevamente. Estoy muy agradecido con la militancia los vecinos que nos acompañan, mi familia… ahora a trabajar para reconstruir a Lago Puelo. La gente valoró que nosotros trabajamos para todos los sectores sociales, por algo Lago Puelo durante nuestra gestión se desarrolló… eso es lo que valoró la gente hoy, que la está pasando mal con los dos gobiernos que sucedieron a mi gestión “.

En El Maitén fue reelecto Oscar Currilen

El intendente Oscar Currilén, una vez más triunfó en las urnas bajo el paraguas de Arriba Chubut , el pueblo de El Maitén le dio nuevamente su voto de confianza para que continúe administrando por un nuevo periodo de gobierno el municipio.

En Cholila Silvio Bourdargham también fue reelecto

El actual intendente de Cholila, Silvio Boudargham (Arriba Chubut), logro imponerse en las urnas , el electorado local valoró su gestión y renovó sus esperanzas acompañándolo para que gobierno el municipio por un nuevo periodo.

En Epuyén ganó José Contreras de JxC

El joven de 38 años quien se conoce políticamente del sector independiente, dijo que Juntos por el Cambio le permitió participar con una propuesta local de renovación y cambio sin condicionamientos del oficialismo, mostrándose agradecido por esa posibilidad y acompañamiento de la gente en las urnas.