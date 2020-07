El vicepresidente de GESTUR valoró declaración de emergencia y aseveró que la situación del sector es preocupante e incierta

Miguel Sosa, vicepresidente de GESTUR y CAT Chubut, en relación al decreto de emergencia turística, valoró el reconocimiento y entendimiento del gobernador Mariano Arcioni, con la situación que atraviesa el sector, al tiempo que indicó que la mesa provincial se encuentra trabajando en el detalle y alcances de las herramientas, lo cual estará definido en los próximos días.

Sosa señaló “ El gobierno provincial tiene muy buena predisposición y en la mesa también estamos trabajando junto a la banca privada”.

Una de las medidas que saldrá por decreto, y tiene que ver con la suspensión del pago de ingresos brutos, hoy delegada en los municipios a quien el gobierno provincial le pedirá su adhesión “Respecto a esto la mayoría de los municipios están de acuerdo; también hay conceso a nivel legislatura”, dijo.

Con la banca pública (Banco Chubut) se trabaja sobre el delineamiento de una línea de créditos blandos específica para el sector turístico. Miguel Sosa, además señaló “La nueva gerencia general de Banco Chubut se puso en línea por mandato del gobernador, estamos trabajando con ellos para ver cuál es la mejor medida que se adapte a todas las gamas, ya que el sector abraza a actores grandes medianos y chicos”.

Así mismo se dijo que la prioridad es sostener nivel de empleo, y que dicha herramienta financiera tiene que tener un periodo de gracia, de 6 a 12 meses como mínimo.

El vicepresidente de GESTUR, indicó que la mayoría d los prestadores que tomen estos créditos seguramente destinará el mismo al pago de servicios (energía eléctrica y gas), mantenimiento de infraestructura, y algunos invertirá en adecuaciones que le permitan cumplir con los protocolos de seguridad sanitaria.

A esto Sosa subrayó “Acá hoy no solamente es importante que sobreviva la actividad sino también la infraestructura, en Chubut solo en hotelería hay una inversión de dos mil quinientos millones de dólares “ .

Un dato brindado, preocupante y que alerta, es que en el Corredor De Los Andes , hay relevadas unas 880 habilitaciones comerciales de las cuales en el rubro alojamiento si no se toman medidas en el próximo mes va haber un quiebre generalizado en el orden del 80%, ya que los ingresos al día de hoy desde declarada la Pandemia es “ cero” .

Dramática situación: Rubro gastronómico y agencias de viaje

El rubro gastronómico y el de agencias de viajes vive una situación descripta por Sosa como “Dramática”. En materia gastronómica a nivel provincial indicó que el 80% de los locales ya cerró; ya que la mayoría funciona en espacios de alquiler, cuestión difícil de sostener.

Por otra parte Miguel Sosa, fue crítico con el gobierno nacional ya que a la hora de tomar medidas las mismas no impactan positivamente en el sector, manifestación de ello son las diferentes expresiones que se están dado a nivel nacional exigiendo que se declare la emergencia turística.

A lo que agregó “El sector se hizo escuchar, la cámara argentina de turismo está haciendo un gran trabajo para visibilizar el problema. Lamentablemente siempre en nuestro bendito país las medidas llegan tarde…”

Temporada de invierno perdida

En relación a la temporada de invierno la misma se da por perdida, aseveró Sosa al indicar “Está perdida en la medida que no haya conectividad aérea y terrestre. Lo que hay es una posibilidad de trabajar con el movimiento interno de un corredor seguro, estamos articulando entre la ministerios de las provincia del Chubut y Rio Negro tratando de impulsar un corredor seguro en salud obviamente atado al turismo”.

A todo esto se indicó que de tener el visto bueno de ambos ministerios de salud, se tendrá que liberar el transito del corredor, para que los habitantes de las localidades puedan pasear dentro de un corredor seguro( Esquel, Gualjaina, Cushamen, El Bolsón, El Maitén, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila , El Manso, Corcovado ) , generando aunque mas no sea un mínimo movimiento y consumo entre localidades.

Finalmente Sosa, informó que de una encuesta realizada por la Cámara Argentina de Turismo, sobre 4.400 personas, el 55% manifestó que cuando se les permita movilizarse se iría de viaje aunque sea al pueblo de al lado.