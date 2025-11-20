El Telebingo Chubutense estará presente en la Fiesta Nacional de la Fruta Fina

Se trata del primer Telebingo Viajero de 2026 y se realizará el domingo 11 de enero en El Hoyo, en el marco de la tradicional celebración cordillerana. Se pondrán en juego millones de pesos e importantes premios y el espectáculo contará con la presencia de La Banda de Carlitos y Eugenia Quevedo.



El Gobierno del Chubut, a través del Instituto de Asistencia Social, anunció que el primer Telebingo Viajero de 2026 se realizará el domingo 11 de enero en El Hoyo, en el marco de la tradicional celebración de la Fiesta Nacional de la Fruta Fina.



El anuncio fue realizado por el presidente del Instituto de Asistencia Social (Lotería del Chubut), Ramiro Ibarra, junto al intendente de El Hoyo César Salamín, quienes destacaron que la decisión responde al lineamiento marcado por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres de fortalecer la presencia provincial en el territorio y acompañar el desarrollo de las fiestas populares como motores culturales, turísticos y económicos.



Ibarra subrayó que el gobernador Ignacio Torres impulsó una política clara de respaldo a los municipios y de acompañamiento a los eventos emblemáticos de la provincia, destacando que la Fiesta Nacional de la Fruta Fina “forma parte de la identidad de la Cordillera y representa una oportunidad para que la provincia esté presente con propuestas que generen impacto real en las comunidades”.



Además destacó que el Telebingo Viajero “es una herramienta concreta para potenciar estos encuentros y garantizar que los beneficios lleguen a instituciones y vecinos de cada localidad”.



Por su parte, el intendente de El Hoyo César Salamín agradeció al Gobierno del Chubut por el acompañamiento, remarcando que la presencia del Telebingo y la llegada de artistas de renombre permitirán jerarquizar la fiesta y atraer visitantes de toda la región. “Estamos trabajando para ofrecer una edición austera pero con identidad, y el respaldo de la provincia es clave para sostener y fortalecer esta celebración tan importante para la Comarca Andina”, señaló.



La Fiesta Nacional de la Fruta Fina se desarrollará los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de enero, aunque el Telebingo estará presente únicamente el domingo. Esa jornada incluirá además la actuación de La Banda de Carlitos (LBC) y Euge Quevedo, quienes regresarán a Chubut con un espectáculo de fuerte convocatoria que se sumará al sorteo del Telebingo Viajero.



Millonarios premios



El sorteo contará con cuatro rondas que incluirán premios por montos significativos, entre ellos una línea de 500.000 pesos y bingos de 1 millón, 3 millones, 5 millones y 15 millones de pesos, además de un automóvil Renault Kwid 0 kilómetro para la bolilla 39 y un premio de 50.000 pesos para quienes no registren aciertos.



Para el domingo 11 de enero el acceso al predio estará vinculado a la adquisición del cartón, cuyo valor será de 10.000 pesos en formato individual (ingresa una persona) y 20.000 pesos en la promoción 3×2 (ingresan 3 personas). La disponibilidad de los cartones está prevista dentro de unos veinte días.



A lo largo de las tres jornadas, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina ofrecerá espectáculos artísticos, concursos de repostería, juegos tradicionalistas, artesanías y gastronomía comarcal, consolidándose como uno de los eventos más representativos del calendario provincial.



En los próximos días, la Municipalidad de El Hoyo informará las fechas para la licitación e inscripción de puestos, así como los canales de contacto para artistas, emprendedores y participantes de las actividades deportivas y tradicionalistas.

