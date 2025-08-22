El SAVD capacitó a policías de la Comarca para mejorar la atención a víctimas de delito

El pasado lunes, la oficina de turismo de El Hoyo fue el escenario de una jornada de capacitación organizada por el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) de la Fiscalía de Lago Puelo. La iniciativa, que surgió a partir de una propuesta de la Comisaría de la Mujer de El Hoyo, tuvo como objetivo principal capacitar a policías de la zona para que puedan brindar una mejor atención y acompañamiento a personas que hayan sido víctimas de un delito.

La actividad contó con la asistencia de 18 oficiales de las Comisarías de la Mujer de las localidades de Cholila, El Maitén, El Hoyo y Epuyén. Durante la jornada, la Dra. Verónica Argel y el Lic. Gonzalo Frega, ambos profesionales del SAVD, guiaron a los participantes a través de una serie de temas clave.

Entre los puntos más importantes que se trataron, se incluyeron:

Marco normativo: Se revisaron las leyes y regulaciones que rigen las intervenciones policiales en casos penales.

Toma de denuncias: Se compartieron estrategias para que la toma de denuncias sea más rápida y eficiente, pero sin perder la calidad en la atención.

Trato a víctimas: Se hizo un fuerte énfasis en la importancia de tratar a las víctimas con dignidad y respeto, y se discutieron pautas de trato empático.

Principio de no revictimización: Se abordó cómo evitar que las víctimas pasen por una experiencia traumática nuevamente, ya sea por el proceso de denuncia o por la forma en que son tratadas.

La capacitación tuvo un formato dinámico. Una primera parte fue de exposición, donde los especialistas compartieron información técnica y teórica. Luego, se abrió un espacio de intercambio, lo que permitió a los policías plantear sus dudas y compartir experiencias prácticas.

Este tipo de capacitaciones son esenciales para fortalecer el trabajo de las fuerzas de seguridad y garantizar que las personas que recurren a las comisarías en busca de ayuda encuentren un trato humano y profesional.