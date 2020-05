Esquel: El piloto y el copiloto no serán derivados dentro de las 48 horas

Lo confirmó el director del Hospital cordillerano, el doctor Sergio Cardozo. “Deben tener un cuadro estable, y eso no ocurre todavía, no están en condiciones de ser trasladados”, indicó este miércoles por la mañana. También reiteró que la niña de 3 años que iba a ser derivada a Buenos Aires en el avión siniestrado, por una afección cardíaca, permanece grave, pero estable.

«Estuvimos trabajando hasta las 4 de la madrugada, los pacientes fueron intervenidos en quirófano y luego pasaron a terapia intensiva», indicó Cardozo.

«El piloto, identificado como Mariano Latorre de 44 años, se encuentra en estado crítico y el copiloto Martín Gamboa Copi (34) un poco más estable», remarcó.

Puntualizó que Latorre presenta quemaduras en el 50 por ciento del cuerpo, además de un traumatismo de tórax, fractura esternal, contusión pulmonar y un hematoma en la zona intestinal, mientras su acompañante sufrió una fractura esternal y una contusión pulmonar.

Pese a la explosión, ninguno de los pilotos tiene comprometidas las vías respiratorias, aunque en el caso del piloto su cuadro implica riesgo de vida.

Los protocolos de derivación indican para estos casos que deben estar estable, cosa que no ocurre todavía, creo que al menos permanecerán en el hospital unas 48 horas, no están en condiciones de ser trasladados», recalcó Cardozo ante una consulta puntual.

Respecto del estado de la niña de 3 años, también confirmó que permanece grave, pero estable.

«Hablamos con los responsables de la derivación y están tratando de conseguir otro avión sanitario, en este caso como la familia tiene obra social la gestión no corresponde al sistema de Salud Provincial», aclaró.

«Nos informaron que dos familiares de los pilotos están viajando en un vuelo hacia Bariloche y desde allí la traerán a Esquel», reveló Cardozo.

(Fuente: Radio 3)