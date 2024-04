Lago Puelo: El municipio realizó distintos trabajos y colaboraciones por el temporal

La Dirección de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Lago Puelo brindó detalles acerca de los trabajos realizados por parte del municipio como consecuencia del temporal sufrido en los últimos días.

Al respecto, César Brandt, Director de Protección Ciudadana municipal, se refirió a la colaboración que realizaron de señalización y corte de tránsito debido a la caída de árboles y ramas en diferentes sectores tanto del casco urbano como de la zona rural.

El Director de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Lago Puelo, César Brandt, explicó que luego de realizar una recorrida por el ejido, trabajaron coordinadamente junto a las distintas áreas del municipio y diferentes instituciones para resguardar la seguridad de los ciudadanos debido a la caída de árboles y ramas sobre la cinta asfáltica, en caminos de ripio, como así también sobre el tendido eléctrico, además trabajaron en algunos parajes por la voladura de techos.

El área de tránsito municipal tuvo que realizar distintos cortes de calles y tareas de señalización por los trabajos realizados en el marco del temporal.

El funcionario también indicó, que el municipio no sólo trabajó en brindar soluciones inmediatas articulando la tarea con diferentes instituciones de la localidad, si no también expresó que se está trabajando actualmente en brindar soluciones definitivas con a la compra de materiales necesarios para los vecinos que sufrieron pérdidas importantes en sus viviendas durante el temporal (chapas de zinc, listones de clavadoras, aislantes de humedad, aislantes térmicos, tablas de para cenefas, maderas, materiales de construcción, etc.)

Por último, Brandt detalló que durante todo el operativo se trabajó en conjunto con personal de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio, Protección Civil municipal, personal de la Comisaría local, el Servicio Provincial del Manejo del Fuego a través de sus brigadas, Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, la Dirección General de Servicios Públicos del Noroeste de la provincia del Chubut.