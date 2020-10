El municipio inicia campaña de concientización que recuerda a propietarios de terrenos la responsabilidad y obligatoriedad de mantener limpios terrenos y veredas

El municipio de El Hoyo, inicia campaña de comunicación que tiene como objetivo recordarles a los propietarios de terrenos la plena vigencia de la ordenanza Nº 130/2015 que establece la responsabilidad y obligatoriedad de mantener desmalezados, limpios y ordenadas los terrenos y frentes (veredas) de sus propiedades; el incumplimiento de la misma prevé multas.

El secretario municipal de obras y servicios públicos, informó el inicio de campaña de concientización,Mi Pueblo Limpio, “más que tener que salir a aplicar multas, lo que queremos es que esté limpio para prevenir el hanta virus o cualquier otra enfermedad y o inconveniente , y porque queremos ver nuestro pueblo limpio “, señaló Oscar Delgado.Al tiempo que recordó que en lo que va del año, se han limpiado unos 30 mil metros de callejones (frentes de propiedades privadas) .El funcionario al respecto señaló “Como había un abandono total hicimos una desmalezada de lo más grueso (Sauces y murras), ahora le es más fácil al vecino mantener limpio con una motoguadaña. Con esta campaña le vamos hacer saber su obligación, sino se aplicará la ordenanza”.La herramienta legal vigente, contempla multas que rondan entre los 5.000 y 30.000 pesos.La iniciativa de comunicación a través de redes sociales tiene como objetivo llegar a toda la población estable local como así también aquellos propietarios de terrenos que no viven en la localidad, además se está evaluando la posibilidad de por alguna vía, hacerle llegar a aquellos que incumplen la misma una copia de la ordenanza, como así también reforzar la campaña de concientización a través de las juntas vecinales.Contratación de mano de obraPara aquel propietario/a que no pueda hacer por sus propios medios los trabajos necesarios que demanden el cumplimiento de la ordenanza, pueden acceder a un registro existente de trabajadores prestadores de servicios (desmalezado, limpieza de terrenos etc.) en la oficina de empleo( ubicada en el edificio del centro de informes turísticos ), para poder contratar la mano de obra necesaria. Para ello pueden comunicarse al teléfono 0294-4471710.