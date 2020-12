El municipio de Lago Puelo  con la creación de una nueva secretaria fortalece y jerarquiza  el  área de la mujer, género y diversidad

Días atrás se formalizó la creación de la Secretaria de la mujer, género y diversidad del municipio de Lago Puelo, figura institucional que pasa a jerarquizar el trabajo que se viene haciendo en diversos aspectos, en pos del fortaleciendo las políticas de Estado entorno al abordaje de la violencia de género.

María Cavallaro, es la titular de la nueva secretaria, y trabaja desde el inicio de la actual gestión junto a un equipo integrado por Camila Bogel-asesora legal, Leticia Hernández -Psicóloga y Andrea Castillo- técnica en psicología social, en forma articulada en red con las instituciones competentes en el tema; además de desarrollar distintas acciones y proyectos con el aporte y participación de las áreas municipales.

Cavallaro en dialogo con Noticias de la Comarca, remarcó que el abordaje de la violencia de género desde sus diversos aspectos es planteado como política de Estado a partir del inicio de la gestión de gobierno municipal encabezado por el intendente Augusto Sánchez.

Es en ese marco que en un trabajo directo con el gobierno nacional a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina, Lago Puelo gestionó la inclusión al programa GenerAR el cual busca fortalecer la institucionalidad de género y diversidad en todos los niveles y organismos del gobierno, especialmente en las provincias y los municipios. Es así que a nivel local se canalizó proyecto de creación de la secretaria municipal, el cual finalmente logró concretarse tras el cumplimiento de una serie de documentación requerido a nivel nacional .

Al respecto, la funcionaria a cargo de la secretaria municipal, María Cavallaro dijo ““esto es lo que nos permite comenzar a gestionar… por ahora somos 4 mujeres que sostenemos todo desde iniciada la gestión, las guardias del 144, los seguimientos, informes, gestión, esto nos ayuda a poder proyectar el sumar más profesionales” .

Por otra parte se resaltó la importancia de trabajar en red las intervenciones, abordaje y acompañamiento a víctimas de violencia de género, de forma articulada con el servicio del SAV de la fiscalía, el hospital, la comisaria de la mujer. Cavallaro en relación a la problemática subrayó “Si no no se logra… una mujer por sí sola no puede salir de ese círculo de la violencia, también tenemos un grupo de ayuda mutua, muchas veces esto las ayuda a fortalecerse y entender que están dentro de un circulo de la violencia del que se puede salir”.

Así mismo al ser consultada ¿que se le brinda o que encuentra la mujer víctima de violencia? en el equipo que conforma la secretaria de la mujer, género y diversidad municipal de Lago Puelo, la funcionaria visiblemente emocionada hizo especial hincapié en la contención humana ” Encuentra el acompañamiento . El llamado generalmente llega desde la comisaria de la mujer con asiento en El Hoyo o el hospital; acompañamos ese proceso de denuncia , ¿ hay quienes nos dicen y preguntan pero que haces ?… a veces el acompañamiento y el abrazo es fundamental en ese momento, a veces son las tres de la mañana tenemos que llegar y sacarlas del hogar, entonces una de nosotras abraza a esa mamá y otra a los niños….detrás de ese abrazo después se acompaña en todo lo que viene atrás , prohibición de acercamiento, cuota alimentaria , y el hacerles saber que se puede salir de ese círculo de violencia “.

Pero no solo de intervención y asistencia directa se trata, también el equipo de la secretaria trabaja con programas nacionales que tiene como objetivo acompañar a esa mujer a fortalecerse para saber que ella es capaz y puede desprenderse de ese círculo en el que realmente la está pasando mal , y en ese marco se las acompaña a independizarse económicamente , es así que en Lago Puelo ya son 14 las mujeres las que están incluidas como beneficiarias del programa Potenciar ; y días atrás el intendente Sánchez adhirió a “ Acompañar” , el cual forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 que elaboramos y se inscribe en el nuevo paradigma de abordaje integral de las violencias que contempla impulsar políticas públicas para crear condiciones materiales que garanticen que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo.

El mismo está dirigido a Mujeres y LGBTI+ en situación de violencias por motivos de género que se encuentren en riesgo, y que por sus condiciones socio económicas y vinculares se encuentren expuestas a diversas manifestaciones de las violencias por motivos de género que pongan en riesgo su integridad física y psicológica y su autonomía económica y social.

Próxima meta: “ Una Casa Abrigo en Lago Puelo”

La secretaria municipal María Cavallaro, adelantó que una vez realizada la rendición del programa GenerAR , la próxima meta planteada es dar continuidad a la gestiones tendiente a concretar proyecto “ Una Casa Abrigo en Lago Puelo”; al respecto indicó “ya está gestionado el terreno ante la dirección de tierras, por suerte esta el acompañamiento de todas las áreas de gobierno, que saben el corazón que ponemos en esto y la importancia de trabajar de forma interna también en red entre las distintas áreas de gobierno”.

Contactos para víctimas de violencia

Finalmente se informó que aquellas mujeres víctimas de violencia, pueden contactarse con al 294-4291046; 144 (línea de atención telefónica especializada a mujeres víctimas de violencia de género durante las 24 horas, los 365 días del año) ; y los días martes a las 15 horas se realizan los encuentros del grupo de ayuda mutua, al que pueden acercarse , escuchar, participar.

Es válido remarcar que desde la secretaria municipal el equipo de profesionales (abogada y Psicólogas) brinda acompañamiento, contención, y asesoramiento de forma gratuita a mujeres víctimas de violencia.