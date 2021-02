El municipio de El Hoyo prepara junto a vecinos de Catarata Norte y Sur plan de contingencia preventivo en el marco de la emergencia ígnea

El Municipio de El Hoyo, a través del área de Protección Civil, en forma coordinada con otras áreas municipales mantuvo una reunión encabezada por el intendente Pol Huisman con la junta vecinales de Catarata Norte y Sur, para organizar y coordinar en forma conjunta un plan preventivo ante la emergencia ígnea declarada a nivel local por el incendio originado en Cuesta del Ternero.

En ese marco, Noticias de la Comarca, dialogo con Carlos Marilak, director de protección civil municipal, quien informó que junto a integrantes de las juntas vecinales y vecinos que se sumaron al encuentro se acordaron varias acciones entre ellas la colocación de dos bocas hidrantes con ubicación estratégica y accesible para ser utilizadas ante cualquier eventualidad ígnea. En ese sentido subrayó que ya está armado el expediente que permitirá avanzar en dicha iniciativa que va de la mano con proyecto de ampliación de red de agua.

A esto se suman tareas que se comenzaron a ejecutar con maquinaria de vialidad provincial, de ensanchamiento de caminos y reapertura de otros como por ejemplo el de acceso a la cisterna de Catarata Norte. Por otra parte los vecinos ofrecieron colaborar con el desmalezamiento de los costados de caminos y el sector en donde se proyecta el tendido eléctrico de media tensión, en donde hay que realizar volteos de algunos árboles cuya madera será aprovechada por los vecinos.

Marilak explicó que en la primera etapa se ensanchara y repasara los caminos y en una segunda parte se procederá a realizar tareas de consolidación de los mismos.

De la reunión junto a Huisman participaron el coordinador de Planeamiento, Julio Ruiz; el director de Protección Civil, Carlos Marilak; los concejales Gustavo Flak y Dora Mariguán; y las Juntas Vecinales de Catarata Norte y Sur.



Acciones en otros parajes

Consultado el director de protección civil, si este tipo de acciones se van a organizar en los distintos parajes y barrios de la localidad, respondió “los sectores y las zonas de la localidad son variados con distintas realidades, tenemos que ir preparándonos en cada uno de los parajes, entrevistándonos con los vecinos para hablar y coordinar las respuestas ante emergencias. Estamos pensando en habilitar un teléfono de referencia DC municipal para generar un contacto directo con el área, de esa manera vamos a empezar a organizar y planificar en cada sector la situación y análisis de riesgo”.

Así mismo señaló que en Puerto Patriada con una colaboración privada, dentro de la jurisdicción de bosques, se ejecutó la apertura de un camino y se proyecta instalar un tanque australiano. “Esto también forma parte de esta planificación que hay que tener, es importante no solo tener herramientas desde el Estado sino también como sociedad, para trabajar en conjunto; como se trabajó en el incendio de Callejón Trafian , allí se vio el trabajo mancomunado entre los organismos y vecinos” , remarcó Marilak.

Por otra parte el funcionario municipal, recordó que hay un trabajo interesante hecho por sus antecesores en la gestión de DC Municipal, al tiempo que dijo “Es la base sobre la que nos estamos apoyando, con el último director estamos trabajando y comunicados en forma permanente porque la base del programa y proyecto que tiene que ver con la respuesta emergencia y protocolo del plan municipal está desarrollado y vigente”.

Manejo del bosque

Teniendo en cuenta el estado de las forestaciones y bosques, Carlos Marilak considera importante una vez terminada la emergencia ígnea por el incendio Cuesta del Ternero , poner en agenda y dar discusión la cuestión del manejo de los bosques , agregando a su análisis que “ Hay que entender que el bosque es intangible pero esas características de intangibilidad nos pone ante una realidad que es que al momento que el bosque se prende fuego hay que intervenirlo y hacer en la emergencia volteos y fajas , sobre todo en zonas de interface… esa situación hace que no podamos quedarnos con que el bosque no se puede tocar, hay que hacer urgente un plan de manejo para tener bosques que nos permitan el acceso y el combate directo que den seguridad a los equipos de trabajo, de esto queremos hablar , las situaciones de riesgos de incendio van a continuar tenemos que prepararnos y ser proactivos ante esta realidad”.

Otra cuestión importante es el mantenimiento y limpieza de tendidos eléctricos, en ese sentido se informó que el área de planificación y obras públicas del municipio se encuentra cerrando un convenio con el gobierno de la provincia para realizar tala y limpieza completa debajo de tendido de media tensión ; estas tareas con el fin de evitar tener que realizar quemas de los residuos forestales , demandan la gestión de fondos para la adquisición de una chipeadora grande, ya que las que tiene el municipio son chicas y no son aptas para ese tipo de material.

Finalmente el director de protección civil municipal de El Hoyo, llamó tanto a la población local y a los turistas a asesorarse antes de realizar actividades que puedan implicar algún tipo de riesgo en el marco de la emergencia ígnea declarada ya que hoy no solo el hacer fuego significa un riesgo sino también otras acciones, como por ejemplo la realización de tareas de desmalezado , la utilización de herramientas al aire libre como motoguadañas, soldadoras, amoladoras pueden generar chispas que terminan originando un incendio.

“La prevención de todos nosotros va a ser que podamos atravesar la temporada con menos riesgos evitando cualquier tipo de incidente que signifiquen un mal momento para la comunidad”, aseveró Carlos Marilak.