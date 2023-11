El Municipio de Comodoro continúa avanzando en el fortalecimiento de la economía social

Este miércoles, el intendente Juan Pablo Luque encabezó la inauguración de una despensa en el predio de la Asociación de Productores y Artesanos de la Agricultura Familiar del Barrio Saavedra, gestionada ante el gobierno nacional para potenciar la comercialización de productos locales y regionales. La misma, funcionará los días martes y jueves, de 15:00 a 19:00 horas, y los fines de semana, de 10:00 a 20:00.

Esta acción se concretó mediante la labor conjunta entre la Municipalidad y Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a través del Programa de Infraestructura para Entramados Productivos, con el objetivo de apostar al desarrollo de este sector, que, además de producir alimentos sanos a precios justos, genera empleo y fortalece la economía familiar.

De esta manera, se avanza en la consolidación de la Red Federal de Entramados Productivos que favorece la construcción de agendas propias y propuestas estructuradas en torno al desarrollo con inclusión y al bienestar de nuestras comunidades.

Este módulo para la visibilización y comercialización de productos de la agricultura familiar y la economía social y solidaria funcionará los días martes y jueves, de 15:00 a 19:00 horas, y los fines de semana, de 10:00 a 20:00, en el predio de la Asociación de Productores y Artesanos de la Agricultura Familiar del Barrio Saavedra, ubicado en calle Sixto Almirón 2230, como parte de la tradicional Feria de la Agricultura Familiar.

En ese marco, el jefe comunal puso en valor “la labor de cada uno de los que componen esta Asociación, que se viene fortaleciendo a lo largo del tiempo y hoy alcanzaron este objetivo. Todo este esfuerzo merecía contar con el acompañamiento de una política pública que busque la manera de aportar su granito de arena y ayudarlos con las ferias que vienen llevando adelante”.

“La Feria de la Agricultura Familiar se fueron instalando y actualmente no solamente son necesarias, sino que también se transformaron en un paseo muy lindo para que la comunidad pueda comprar productos regionales y, de esta manera, potenciar a aquellos productores y emprendedores que tenemos en Comodoro, que son muchos y muy buenos”, expuso.

En esa línea, destacó que “cada vez tenemos mejores productos, lo que nos permitió concretar exposiciones que han sido muy exitosas y maravillosas. Así, llegamos a la creación del Festín de Sabores, que tiene que ver con el trabajo que desarrollan los productores y con la generación de productos de alta calidad: la gente que llega de distintos lugares del país y del mundo lo han reconocido”.

Continuando en ese tenor, el intendente sostuvo que “sólo hacía falta que creamos en nosotros mismos y que no nos bajemos el precio creyendo que no estamos capacitados y que no teníamos la posibilidad de generar estos productos. Nosotros, como parte de un gobierno municipal, nos sentimos orgullosos de la gente que tenemos, de cómo han trabajado y de cómo se han esforzado”.

“Esto no sería posible sin el trabajo de Hugo Schvemmer, de la Federación de Asociaciones Mutualistas de Chubut, quien fue el gestor ante Nación para obtener esta despensa. Hemos tenido un gobierno nacional con un ministro como Gabriel Katopodis, que siempre pensó en Comodoro Rivadavia al trabajarse programas de este tipo, dándonos la importancia que tenemos como ciudad en la Patagonia”, remarcó.

Del mismo modo, agradeció a Yolanda González “por haber trabajado de esta forma. Tanto a ella como a Mariela Aguilar, de la Asociación de Productores de Km. 17, las conocí peleando por lo suyo, desde que yo era concejal. Ahí empezamos a discutir estos temas y parecía imposible que hoy estemos viviendo esta realidad, pero ellas me convencieron y el tiempo les dio la razón; hoy estamos mostrando ese potencial”.

En ese orden, afirmó que “la situación que estamos viviendo nos obliga a ser protagonistas y generar más alimentos, pelear por la soberanía alimenticia y capacitar, porque esa es la mejor manera de potenciar una economía que nos va a permitir crecer como región”.

“Estoy muy feliz de llegar a este fin de año, mirar hacia atrás y tener muchos motivos para enorgullecernos como comodorenses”, finalizó Luque.

“Juan Pablo creyó en nosotros”

Por su parte, Yolanda González, referente de la Asociación de Productores y Artesanos de la Agricultura Familiar del Barrio Saavedra, manifestó que “este módulo de despensa que estamos inaugurando es un reconocimiento por todo lo que venimos trabajando y peleando, pero no por eso vamos a dejar de proyectar”.

“Estamos muy orgullosos porque logramos que uno de los 60 módulos del programa de Nación se instale en este espacio. Se trata de una gran obra para el barrio y para la ciudad porque vamos a hacer más visible la producción de comodoro Rivadavia y regionales”, enfatizó.

En ese sentido, señaló que “estamos agradecidos con los funcionarios, especialmente con Juan Pablo, que sabe del trabajo que llevamos adelante diariamente y siempre nos acompaña. Encontramos en él una persona que creyó en nosotros”.

Respecto a los productos que se podrán encontrar en la nueva despensa, detalló que “se ofrecerá una gran variedad, tanto en productos de la agricultura familiar local como de granja, elaborados, panificación o pastelería. También comenzamos a trabajar en una red productiva regional y nacional”.

“En todos estos años, no hemos parado de contener a las familias en materia de economía social y popular y eso se vuelca en cada stand que vemos en nuestras ferias. Estamos felices y orgullosos, pero tenemos que seguir creciendo entre todos”, concluyó González.

