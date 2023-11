El Municipio de Comodoro acompañó la presentación de la XXIX edición de las Olimpiadas Hospitalarias

El intendente Juan Pablo Luque participó del lanzamiento del evento que se desarrollará del 13 al 16 de noviembre en nuestra ciudad, con un fuerte acompañamiento del Municipio. La propuesta deportiva convoca a 300 trabajadores de los distintos hospitales y centros de salud de toda la provincia.

El acto se desarrolló este jueves, en instalaciones del Club Huergo, con la presencia del viceintendente Othar Macharashvili; el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; los organizadores de la presente edición de las Olimpiadas Hospitalarias, Ricardo Ancalao y Manuel Aibar; y Daniel Bassani, uno de los fundadores del evento.

Cabe destacar, que las Olimpiadas Hospitalarias se iniciaron en 1993, en la localidad de Trevelin, y desde entonces viene creciendo en cantidad de disciplinas y participantes. En esta ocasión, la propuesta tendrá lugar en Comodoro Rivadavia del lunes 13 al jueves 16 de noviembre, donde los trabajadores de la salud de distintos puntos de la provincia competirán en atletismo, fútbol, básquet, vóley, pádel, ping pong, newcom, tejo, truco y rumi.

En ese contexto, se firmó un acuerdo de colaboración entre el Municipio y la organización para la entrega de aportes económicos y recursos logísticos para la realización del evento, como parte de las políticas de apoyo al deporte que lleva adelante la actual gestión que encabeza el intendente Juan Pablo Luque.

Sobre el tema, el jefe comunal destacó la importancia de recibir “300 personas de distintos puntos de la provincia en Comodoro. Esto es algo maravilloso para una ciudad que intenta ser potencia en cuanto a la práctica deportiva”.

“Las Olimpiadas Hospitalarias significan unir a los hospitales y centros de salud, saliendo un poco del día a día de un trabajo complejo y con tantas adversidades como las que vivimos en muchos aspectos en nuestra provincia. Tener un tiempo para pasarla bien y hacer deporte es un poco lo que buscamos potenciar como Estado”, recalcó.

En esa línea, manifestó que “son 18 delegaciones que serán recibidas y tratadas como merecen, acompañadas por el profesionalismo de Hernán Martínez y de cada uno de los integrantes del Ente Comodoro Deportes, cuya labor nos enorgullece por la pasión con la que la llevan a cabo”.

“El Estado es clave para transformar la realidad de la gente”

Por otra parte, Luque sostuvo que “en pocos días, los argentinos debemos decidir qué tipo de país queremos. Nosotros, que somos parte del Estado, somos autocríticos y sabemos que a veces acertamos y muchas otras nos equivocamos, pero nunca dejamos de creer que el Estado es clave para transformar la realidad de la gente”.

“Cuando se utilizan de manera correcta las herramientas que brinda el estado, se mejora la vida de la gente. Me opongo a creer que esta negación del Estado que nos están queriendo imponer desde algunos sectores políticos, es la mejor alternativa para Argentina”, enfatizó.

En ese orden, afirmó que “quienes formamos parte de la dirigencia política nos hemos equivocado en muchos aspectos, pero también hay casos como el de nuestra ciudad, donde podemos mostrar que formamos un gran equipo y transformamos la realidad de mucha gente”.

Del mismo modo, argumentó que “invertir en deportes nos permitió dejar de ser la ciudad con mayor índice de homicidios por habitantes del país y pasar a ser noticia porque inauguramos canchas y nuestros chicos, jóvenes y adultos mayores disfrutan de las políticas deportivas que llevamos adelante desde el Municipio”.

Finalmente, Luque remarcó que “el deporte permite unir, transformar, generar equipos, encontrarse, divertirse y conocer gente, constituyéndose en una herramienta clave para mejorar la realidad de muchos jóvenes que necesitan contención”.

“Es un orgullo acompañar a los trabajadores de la salud”

El viceintendente Othar Macharashvili afirmó que “estamos muy contentos porque se logró hacer un evento como este después de tantos años, donde los trabajadores de la salud pueden juntarse y disfrutar. Es un orgullo para nosotros que hayan tenido la confianza para trabajar junto con el Municipio en este desafío”.

“Ellos efectúan una labor trascendental para la sociedad y se pusieron al frente de una situación que afectó a todo el mundo, como fue la pandemia, por lo que es muy importante acompañarlos en este momento en el que se juntan para encontrarse y disfrutar”, expuso Macharashvili.

“Sentimos la necesidad de apoyar esta propuesta”

En tanto, el titular de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, señaló que “en su momento, nos plantearon la posibilidad de que Comodoro sea sede de las Olimpiadas Hospitalarias y la primera respuesta por nuestra parte fue afirmativa. Comenzamos a trabajar juntos para concretar este evento y, hoy, observamos que se superaron las expectativas”.

“Nos parece importante que este sea el momento que tienen para juntarse, porque todos van a participar en todo y van a compartir un espacio para relacionarse, que es el verdadero fin de este tipo de propuestas”, aseveró.

En ese sentido, Martínez resaltó que “estamos en deuda con los trabajadores de salud y, mínimamente, sentimos la necesidad de acompañarlos, no sólo cediendo el espacio, sino brindando ayuda económica para la fiesta, la indumentaria y los arbitrajes, entre otras cuestiones, y que los participantes puedan dedicarse a disfrutar sin pensar en las demás cuestiones. Agradecemos que nos permitan ser parte de este evento deportivo, cultural y social”.

Desde la organización destacaron el apoyo del Municipio

Por su parte, el organizador general del evento, Ricardo Ancalao, sostuvo que “cuando decidimos traer estas Olimpiadas a Comodoro, sabíamos que era un compromiso muy importante que iba a requerir de mucho trabajo”.

“Necesitábamos acompañamiento y ahí fue fundamental Hernán Martínez, con quien venimos trabajando desde hace años con los torneos de sanidad a nivel local y en esta ocasión está dando una gran mano. Estamos muy agradecidos”, expresó.

En concordancia, el organizador deportivo, Manuel Aibar, indicó que “muchos de nosotros tenemos una vasta experiencia en la organización de las Olimpiadas en otros lugares, pero en Comodoro la logística es más difícil, por lo que es importantísimo el apoyo de la Municipalidad. El agradecimiento con el Ejecutivo Municipal es inmenso”.

Por último, uno de los fundadores de las Olimpiadas Hospitalarias, Daniel Bassani, recordó que “todo empezó juntándonos a jugar un partido y, con el tiempo, nos dimos cuenta de que era mucho más que un encuentro deportivo, sobre todo cuando se integraron los hospitales rurales”.

“Se crea una camaradería que no tiene asidero con ninguna otra cosa, más aún en momentos en los que la salud está golpeada, los sueldos son bajos y las condiciones no son las mejores. Por ello, este evento cobra mucha importancia y no tengo más que palabras de agradecimiento para todo el equipo municipal por esta ayuda que nos brindan”, concluyó.

