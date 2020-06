El Ministerio de Salud del Chubut confirmó este miércoles un nuevo caso positivo de COVID-19 en la ciudad de Trelew

El titular de la cartera sanitaria provincial, Fabián Puratich, explicó que esta situación “nos lleva a seguir insistiendo en la importancia de respetar el aislamiento y el distanciamiento social decretado por Nación, acompañándolo con las medidas de protección individual que desde el equipo de salud solemos reiterar de formar periódica, como ser el lavado de las manos con abundante agua y jabón, la utilización del pliegue del codo al momento de toser o estornudar, la ventilación de los ambientes, el uso de tapabocas y la desinfección de las superficies”.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, indicó este miércoles que el sistema sanitario identificó un nuevo caso positivo de COVID-19 en Trelew, que no tiene nexo epidemiológico y no está relacionado con los casos anteriores confirmados en la ciudad, y en tal sentido aprovechó la oportunidad para remarcar la importancia de que los vecinos no salgan de sus casas “si no es por una tarea esencial, porque esta enfermedad no tiene vacuna y lo único que puede protegernos es el compromiso individual de cada chubutense”.

El titular de la cartera sanitaria provincial efectuó las declaraciones este mediodía al dialogar con Canal 7, la Televisión Pública del Chubut.

Parte epidemiológico provincial

En diálogo con la prensa, Puratich se refirió al parte epidemiológico provincial y detalló que “en el día de la fecha se ha reportado un nuevo caso de coronavirus en la provincia, elevando así a 11 el número total de pacientes confirmados para Covid-19, de los cuales 4 ya están recuperados”.

A su vez, “hoy por hoy tenemos en Chubut 3 casos sospechosos con nexo epidemiológico: 2 en el Área Programática Comodoro Rivadavia y 1 en el Área Programática Trelew, y 3 infecciones respiratorias agudas graves, sin nexo epidemiológico”, precisó el ministro de Salud, agregando que “también hay un total de 66 personas que se encuentran en aislamiento por haber mantenido un contacto estrecho con los distintos casos de coronavirus reportados en Trelew, entre las cuales se encuentran los 13 contactos estrechos del último paciente confirmado para Covid-19”.

Además, Puratich señaló que “hemos descartado ya 263 casos sospechosos en todo el territorio provincial y tenemos todavía un total de 1.365 viajeros cumpliendo el aislamiento preventivo obligatorio, lo cual da cuenta de que ya terminaron el mismo de forma positiva 9.037 personas”.

Transmisión comunitaria del virus y medidas de prevención y cuidado

Con respecto al nuevo caso detectado, el titular de la cartera sanitaria expresó que “se trata de una persona joven, que consultó con los profesionales sanitarios debido a que tenía sintomatología compatible con el coronavirus, particularmente la anosmia o pérdida del olfato, que junto con la ageusia o pérdida del sentido del gusto, la fiebre, el dolor del cuerpo y la dificultad para tragar suelen ser síntomas característicos del Covid-19”.

“El paciente no presenta un nexo epidemiológico claro, ni ha tenido contacto tampoco con los casos de coronavirus ya confirmados anteriormente, por lo cual se acentúa la certeza de que en la ciudad de Trelew hay transmisión comunitaria del virus”, destacó.

“Esto nos lleva a seguir insistiendo en la importancia de respetar el aislamiento y el distanciamiento social decretado por Nación, acompañándolo con las medidas de protección individual que desde el equipo de salud solemos reiterar de formar periódica, como ser el lavado de las manos con abundante agua y jabón, la utilización del pliegue del codo al momento de toser o estornudar, la ventilación de los ambientes, el uso de tapabocas y la desinfección de las superficies”, explicó Puratich, remarcando la necesidad de “no salir de nuestras casas si no es por una tarea esencial, porque esta enfermedad no tiene vacuna y lo único que puede protegernos es el compromiso individual de cada chubutense”.

Asimismo, el ministro de Salud recordó que en Trelew se ha cambiado la definición de “caso sospechoso” y que “todos los pacientes que realicen una consulta médica por cuadros febriles u otros síntomas asociados con el Covid-19, serán automáticamente caratulados y estudiados como casos sospechosos, más allá de que tengan o no un nexo epidemiológico claro”.

Adoptar medidas consecuentes con cada realidad

Finalmente, Puratich explicó que “así como ha pasado en distintas provincias de la Argentina, cuando se confirma la circulación comunitaria viral en una determinada localidad, no se puede seguir avanzando en una flexibilización o administración de la cuarentena única en todo el territorio provincial, sino que dicha flexibilización se tiene que ir realizando de manera individual, tomando en cuenta la situación propia de cada lugar, y adoptando medidas que sean consecuentes con esta realidad”.

