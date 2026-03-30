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El Mercado Concentrador Chubut abrirá durante el próximo fin de semana largo

El Gobierno Provincial informó que solamente el viernes 3 permanecerá cerrado.

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Producción, informa los horarios de atención del Mercado Concentrador Chubut durante los feriados de Semana Santa y del Día del Veterano y los Caídos en Malvinas.

En ese sentido, desde el organismo se precisó que tanto el jueves 2 de abril como el sábado 4 de abril abrirá en su habitual horario de 7 a 11 horas en el predio ubicado en la calle 26 de Noviembre Norte N° 1651 del Parque Industrial de Trelew.

En tanto que el viernes 3 de abril permanecerá cerrado.

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