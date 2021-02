El Maitén: “La justicia debería defender los derechos de la víctima y claramente está del lado del opresor.  Samuel Figueroa es un abusador, un violador y lo queremos preso”

Vecinas auto convocadas de El Maitén, se concentraron una vez más en la plaza los inmigrantes, en repudio de la decisión del Superior Tribunal de Justicia del Chubut sobre la condena a pastor hallado culpable y condenado a 14 años de prisión. Piden a viva voz a los miembros del STJ que se miren al espejo y se pregunten qué sucedería si la víctima fuese su propia hija, hermana o madre …

María Isabel Riquez Bark y Aymara Bares, del colectivo Ni Una Menos de El Maitén, Colectivo Ni una Menos, expresaron a este medio respecto a la decisión del STJ , “ la noticia cayó muy mal, nos dejó un sabor amargo horrible, la gente del pueblo que se convocó la última vez, logro que el pastor se fuera del pueblo debido a que los tiempos de la justicia no eran los nuestros”.

Ahora tras el dictamen del STJ, el cual repudian y no encuentran explicación que sostenga la idea de que a victima sea re victimizada y tenga que volver a pasar de nuevo una instancia de juicio .

Por otra parte subrayaron que el pueblo lo se hizo eco del pedido de justicia, salió a la calle y logro que el abusador se fuera de la localidad, ahora exigen que Samuel Figueroa vaya a la cárcel y cumpla la condena.

Aunque dejaron entrever que existe un manto de sospechas sobre la postura del STJ, sobre quien recaen dudas de que posiblemente se habrían dejado influenciar por el poder político y/o económico, consultadas al respecto una de las referentes del colectivo una menos sostuvo “queda en evidencia que algo está pasando, el mismo sistema judicial es el que demora en dar la condena y el mismo es el que toma la decisión en que porque se demoró la condena , el juicio se va a repetir… eso va en contra de cualquier tipo de legislación actualizada en relación en materia de género, esto es un desastre. La victima va a llevar esto a la Corte Suprema de la Nación”, se adelantó.

En declaraciones con fuertes críticas a la justicia “tendrían que estar del lado de la víctima defendiendo sus derechos y está claramente del lado del opresor, del agresor, violador, abusador, Samuel Figueroa es un abusador un violador y lo queremos preso”, aseveraron.

Así mismo se adelantó que se está pensando en organizar una convocatoria con juntada de firmas, y se acudirá a quienes haya que recurrir para que el pedido prospere, incluido el HCD , y el propio intendente.

Finalmente en un claro mensaje al STJ y la justicia chubutense en su conjunto, Aymara bares sostuvo “tienen que acomodarse a lo que la época les está pidiendo, mirarse al espejo que es lo que les sucedería si esa persona que fue denuncio y conto las atrocidades que vivió fuese su hija, hermana, madre… ellos son garantes de otorgar justicia, claramente lo que hicieron no es un acto de justicia. Les diría que miren al pueblo de El Maiten y a todos los pueblos que estamos pidiendo que se tenga en cuenta la vida de las mujeres; en esto no hablamos solamente de hechos de femicidio, ellos son quienes que ser garantes del estado y responder a las leyes, aunque no les haga significado en su propia vida …”