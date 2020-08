El Maitén: Habilitó apertura de iglesias y templos religiosos

Desde el Lunes 27 de Julio, los feligreses de las distintas religiones podrán asistir a iglesias y templos, bajo el cumplimiento de reglas de bioseguridad –Covid-19- establecidas en protocolo autorizado por el Ministerio de Salud del Chubut,, para la apertura de espacios de reunión religiosa.

La Resolución que lleva la firma del intendente Oscar Currilén autoriza la apertura de las iglesias, templos y otros establecimientos religiosos de la comunidad de El Maitén, estableciendo el horario de apertura de los mismos desde las 08:00 hasta las 20:00 hs.

En tanto el protocolo de bioseguridad , anexado a Resolución Nº 301/2020 establece los siguientes 10 puntos como requisitos a cumplir :

• Ventilación de los ambientes del establecimiento religioso y desinfección de mobiliario y objetos litúrgicos (si los hubiese), por lo menos media hora antes de la apertura, mientras permanezca abierto y después del cierre.

• En el ingreso al establecimiento religioso se deberá disponer de una alfombra o trapo de piso embebida en agua con lavandina para la desinfección de los calzados.

• Se deberá disponer de desinfectantes para las manos para quienes ingresen o egresen del establecimiento religioso: alcohol en gel o alcohol al 70%.

• Los concurrentes a cualquier establecimiento religioso y toda persona que esté dentro del mismo, deberán utilizar tapaboca que cubra nariz y boca durante toda su permanencia en el templo.

• Las personas encargadas de la limpieza y desinfección deberán utilizar siempre el tapaboca y tener un especial cuidado en la limpieza de todos los sectores de uso común, así como de puertas, picaportes, barandillas etc.

• Se deberá respetar un máximo de diez (10) fieles dentro del establecimiento, más el referente religioso, un auxiliar de limpieza, un auxiliar a la entrada que limite la cantidad de ingresantes.

• No se permitirá que haya más de una persona por banco y se deberá respetar la distancia mínima de dos metros entre persona y persona.

• Se recomienda tener recomendaciones visuales, con señalizaciones en el suelo y en los bancos para hacer respetar las normas de distanciamiento social.

• Para reforzar la concientización, en las paredes y las puertas de cada uno de estos lugares se deberán colgar carteles con “recomendaciones de higiene y recordatorios de que no está permitido tocar ni manipular objetos, superficies e imágenes”.

• No podrán ingresar al establecimiento religioso quienes presenten síntomas de la enfermedad, tengan una temperatura corpórea de 37.5º o superior, o hayan estado en contacto con personas afectadas por el Covid-19.